Lo stesso Napoli, appena concluso l'intervento per la riduzione delle fratture all'altezza dello zigomo lo scorso martedì, aveva fissato come prognosi il periodo di 90 giorni. Victor Osimhen è stato dimesso dalla clinica Ruesch . Adesso, il centravanti nigeriano tornerà a casa, dove dovrà osservare "un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni" dopo il quale "sarà rivalutato", si legge nella nota del club azzurro.

Il messaggio di Skriniar

Sui social dell'Inter è arrivato anche il messaggio di auguri di Milan Skriniar, protagonista involontario dello scontro che ha obbligato Osimhen ad uscire al 55' di Inter-Napoli. "Ciao Victor. In bocca al lupo, spero di vederti presto in campo. Forza campione!", ha detto il difensore in un video pubblicato dall'account Instagram dell'Inter. Un fair play mostrato anche dallo stesso Napoli, che in un tweet ha ringraziato "l’Inter e in particolare l’Ad Giuseppe Marotta e il dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen".

