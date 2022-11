In vista della cesura mondiale che scatterà dopo il turno del 13 novembre, il campionato si concede un fine settimana da si salvi chi può. Sabato ore 18: Atalanta-Napoli . Domenica ore 18: Roma-Lazio . Domenica ore 20,45: Juventus-Inter . La classifica non tollera forature: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio e Inter 24, Juventus e Udinese 22.

Atalanta-Napoli X2

la panchina lunga assicura varianti che potrebbero travolgere e stravolgere la trama, da Giacomo Raspadori al Cholito Simeone. La Dea trasformata da Gian Piero Gasperini in una virile amazzone contro il Settimo cavalleggeri di Luciano Spalletti. Non penso che il k.o. di Anfield , primo stagionale, avrà riflessi tortuosi. Persi Marten De Roon e Luis Muriel, Gasp si consola con i muscoli di Duvan Zapata, il totem d’attacco. La sfida si annuncia croccante. Il radar e la fionda di Teun Koopmeiners da una parte, il righello di Stanislav Lobotka dall’altra. L’Atalanta non ha più la fantasia del Papu Gomez e di Jospip Ilicic, barattata con le serpentine di Ademola Lookman e un contributo più guerriero dei reparti. Il Napoli gioca a memoria. Sbandiera l’arsenale più prolifico (30 gol, 12 in più degli avversari) e un bunker non meno efficace (9 reti incassate, 1 in più). Khvicha Kvaratskhelia ne incarna l’allegria e il talento. Senza dimenticare Kim, i cui piedi vanno ben oltre la stazza. Nel torneo scorso, al Maradona vinse l’Atalanta (3-2) e a Bergamo il Napoli (3-1). Se l’assenza d’Europa garantisce più benzina,, da Giacomo Raspadori al Cholito Simeone.

Roma-Lazio X

Sarà corrida. Sarà, forse, pareggio. Il derby è, per tradizione, un libro scritto in aramaico, di cervellotica lettura. Figuriamoci questo. Maurizio Sarri rimugina, rancoroso, l’1-3 casalingo con la Salernitana e il giallo-capestro a Sergej Milinkovic-Savic. " Se parlo mi squalificano per sei mesi ". Un anatema che ricorda i «Por qué?» ispanici di José Mourinho. L’epifania di Ciro Immobile è ancora vaga, anche se non più utopica. Il vate dovrà fare a meno di Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum e Leonardo Spinazzola. Gli impegni di Europa League hanno lasciato ferite profonde (la Lazio beffata a Rotterdam, dal Feyenoord) e turgide rimonte (la Roma all’Olimpico con il Ludogorets). Chi al posto di Milinkovic-Savic? Dipendesse da me, Luis Alberto. Le scorribande di Nicolò Zaniolo - due rigori procurati e il 3-1 ai bulgari - costituiscono un’arma di distrazione di masse. Occhio. Dall’archivio affiora, tra Mau e Mou, un successo a testa: 3-2 Lazio, 3-0 Roma. Il boom di Cristian Volpato, prezioso persino in coppa, e il 3-1 di Verona hanno scandito il sorpasso.

Juventus-Inter 2

non rammento un derby d’Italia più sbilanciato. Massimiliano Allegri con la rosa crivellata d’infortuni (Moise Kean, «lui quoque»), Simone Inzaghi con una sola spina, Romelu Lukaku. Il buffo è che, se il Var non si fosse mangiato il gol di Arkadiusz Milik nel wrestling finale con la Salernitana, Madama avrebbe gli stessi punti dei rivali, 24. In Baviera, l’Inter ha sfoggiato le riserve, ricavandone una delusione sottile, quasi noiosa. La Juventus, arresasi dignitosamente a un Paris Saint-Qatar in pantofole, deve al Benfica la «mancia» dell’Europa League. Restano due cose: un disastro (5 sconfitte in 6 gare di Champions) e un’emozione, il ritorno di Federico Chiesa. Premesso che ogni partita fa cronaca a sé e nel calcio ci sta molto, se non proprio tutto,. Massimiliano Allegri con la rosa crivellata d’infortuni (Moise Kean, «lui quoque»), Simone Inzaghi con una sola spina, Romelu Lukaku. Il buffo è che, se il Var non si fosse mangiato il gol di Arkadiusz Milik nel wrestling finale con la Salernitana, Madama avrebbe gli stessi punti dei rivali, 24. In Baviera, l’Inter ha sfoggiato le riserve, ricavandone una delusione sottile, quasi noiosa. La Juventus, arresasi dignitosamente a un Paris Saint-Qatar in pantofole, deve al Benfica la «mancia» dell’Europa League. Restano due cose: un disastro (5 sconfitte in 6 gare di Champions) e un’emozione, il ritorno di Federico Chiesa. Mancava dal 9 gennaio

Inzaghi ha raddrizzato l’assetto: Hakan Calhanoglu regista, in attesa di Marcelo Brozovic (ci siamo, ormai); Nicolò Barella devastante; Edin Dzeko alla Harry Kane. Quattro successi di fila, l’Inter; e tre la Juventus. Che, paradossalmente, vanta la miglior difesa (7 gol). Sono curioso di vedere quanti ne recupererà Max - fra Danilo, sicuro, Bremer, Dusan Vlahovic, Angel Di Maria - e se confermerà Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, i bebè promossi addirittura da Leo Messi. Una stagione fa gli incroci furono quattro: Supercoppa, 2-1 Inter (Alexis Sanchez al 120’). Coppa Italia, 4-2 Inter ai supplementari. Campionato: 1-1 al Meazza; 0-1 a Torino, penalty di Calhanoglu. Romanzi all’ultimo respiro. Madama è ancora uno schizzo, l’Inter già un disegno: difficile non dire Inzaghi.

