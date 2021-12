Luciano Spalletti ha voluto dare un segnale forte presentandosi alla conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga del suo Napoli contro Nonostante l'assenza per squalifica,ha voluto dare un segnale forte presentandosi alla conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga del suocontro l'Empoli per 1-0 . Un ko che non ridimensiona la squadra azzurra, in chiave classifica , ma che restituisce la fotografia perfetta del Napoli che deve fare i conti con tante assenze e con giocatori che sono arrivati in questa parte della stagione con poco ossigeno. Una bella gatta da pelare, soprattutto in vista della Coppa d'Africa . E poi sul rigore chiesto dal Napoli, Spalletti si esprime così...

Assenze Coppa d'Africa difficili da gestire

Abbiamo delle difficoltà, ci sono giocatori stanchi ed altri che hanno provato a dare una mano, ma non avevano più di 30 minuti. Abbiamo creato delle situazioni, è stato bravo l’Empoli, ma siamo anche stati sfortunati. Preoccupato per la situazione? Non sono preoccupato, ma se oltre a quelli della Coppa d’Africa arrivi ad averne dieci in meno è normale che ci sono delle difficoltà. Non avere neanche 13-14 calciatori in condizione è difficile

Zielinski?

Non riusciva a respirare, si è preoccupato perché pensava potesse essere qualcosa di diverso. Abbiamo dovuto mettere Insigne perché Anguissa non aveva quei minuti, in realtà neanche Insigne ed infatti alla fine gli si è indurito nuovamente il muscolo a cui aveva problemi

C'era un rigore per il Napoli?

Elmas ha preso una botta grossa ed evidente sulla tibia, dopo il rinvio è stato preso in pieno a gamba alta. Però in quanto a squalifiche ho già dato, non vi aspettate che dica niente. Vedremo se avrà da recuperare, mi è sembrato fiducioso. Se era rigore? Non so come sia la regola, il difensore anticipa di un secondo poi però gli rimane il piede dritto. Vorrei andare oltre

Come si ricomincia a lavorare?

l nostro lavoro sarà di parlare chiaro sull’episodio di oggi, fra di noi aumenterà la disponibilità per la causa. Le sconfitte fuori si possono gestire come gli pare, dentro si gestiscono aumentando l’attenzione e dare più roba a disposizione di questa maglia

Il mercato potrebbe darvi una mano?

È un discorso differente, che fa il presidente. Con lui ci sentiamo tutti i giorni, ma lui sa valutare le cose anche da solo

