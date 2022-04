Calcio

Serie A, Napoli-Fiorentina, le parole di Luciano Spalletti: "Victor Osimhen sta bene, ma voi non lo spingete troppo"

Ecco le parole di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Maradona. "Osimhen sta bene, ad inizio settimana c'è stato questo avvertimento in una partitina ed abbiamo preferito farlo staccare per precauzione. Ci sarà, ha fatto gli ultimi allenamenti andando forte e non sentendo niente".

