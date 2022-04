Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Maradona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha incontrato i media presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco le sue parole. "A questo punto sarebbe ridicolo non ammettere apertamente che siamo noi, Milan, Inter e Juve in lotta per il campionato. Ce lo giochiamo al di là dei risultati degli altri, andiamo per la nostra strada e la gestione dello spogliatoio è facile. Se siamo qui, nonostante tutto quello che abbiamo passato, è segno che la squadra è seria, vera".

Ad

Osimhen è importantissimo, non lo spingete troppo... non soffiate sempre, deve stare in un gioco corale e di squadra (Spalletti)

Serie A Napoli, sospiro di sollievo: Osimhen ci sarà contro la Fiorentina 07/04/2022 A 11:58

Un Maradona stracolmo

"L'ultima in casa è stata buonissima, lo stadio pieno è il pezzetto che ci mancava e domani l'avremo, se durante la gara avremo difficoltà basterà girarsi intorno e diventerà tutto facile sulla reazione. La classifica dice che stiamo facendo bene nel cuore dei napoletani, la cosa più importante della classifica perché loro si intendono di calcio e di comportamenti ed è un premio che ci piace prendere. Lo stadio pieno è un mantello che ti avvolge, può farti diventare un supereroe".

Una Fiorentina migliorata

"Merito alla società perché la squadra è forte, hanno lavorato bene sul mercato, nella scelta dell'allenatore, poi per le insidie basta ricordare la gara di Coppa Italia dove ne abbiamo presi 5, in casa. La gara è insidiosa, loro fanno un calcio moderno, ti vengono addosso, gestiscono palla, fanno un calcio veloce, con pressioni alte e avvolgimento di gioco sugli esterni perché attaccano molto lì, partita difficilissima ma sappiamo quello che dobbiamo fare e proveremo a vincerla. In casa però ne abbiamo presi cinque l'ultima...".

Spalletti: "Osimhen, plusvalenze... Se parlaste anche della partita..."

Meritare lo scudetto

"Lo meriterebbe il sentimento dei tifosi del Napoli e la città, questo senza dubbio per la passione che ho conosciuto e con cui vivono il calcio e ci trasferiscono ogni giorno. Poi è chiaro che dobbiamo dimostrare serenità e solidità non solo battendo i nemici, ma anche i pronostici degli amici che sono pericolosi perché ci danno vincenti. Lo merita anche Pioli, Inzaghi o Allegri per la corsa fatta".

Come sta Osimhen?

"Sta bene, ad inizio settimana c'è stato questo avvertimento in una partitina ed abbiamo preferito farlo staccare per precauzione. Ci sarà, ha fatto gli ultimi allenamenti andando forte e non sentendo niente. Averlo è importante, ma non averlo ci ha aiutato a capire la qualità dei giocatori con cui abbiamo a che fare. Osimhen è importantissimo, non lo spingete troppo... non soffiate sempre, deve stare in un gioco corale e di squadra".

Il sogno

"Facilissimo da esprimere, ma non si dice, quello degli altri altrettanto facile da capire, lei se fosse nello spogliatoio con noi se ne accorgerebbe".

Leao, Osimhen, Lautaro: i 9 giocatori chiave nella volata Scudetto

Coppa Italia Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 07/04/2022 A 10:48