Napoli-Genoa, match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-0 , frutto delle reti di Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka. Gara arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna. Con questo risultato gli azzurri sono certi di chiudere il campionato almeno al terzo posto, mentre i rossoblù sono ormai a un passo dalla Serie B.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle del Napoli

Serie A Napoli 3° nell'Insigne day: 3-0 al Genoa, quasi in B 4 ORE FA

David OSPINA 6,5 - Non deve lavorare molto. Ma quando lavora, lo fa in grande stile: provvidenziale su Portanova, attento sul tiro da fuori di Amiri.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Prestazione per gran parte solida, dedita soprattutto alla fase difensiva. Suo però il cross vincente per Osimhen. Segnerebbe pure, ma il gol viene annullato.

Amir RRAHMANI 6 - Qualche buco il Napoli lo lascia in difesa. E pure lui non è completamente esente da colpe.

Kalidou KOULIBALY 6 - Vedi Rrahmani. Nessun errore da matita blu, ma il Genoa centralmente qualche occasione la crea.

Mario RUI 6 - Provvidenziale nel primo tempo, quando mura Portanova davanti a Ospina. Lo stesso Portanova elude il suo intervento nella ripresa, ma il colombiano salva tutto (dal 73' Faouzi GHOULAM s.v.)

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 7 - Un califfo in mezzo al campo. Quando porta palla, levargliela è quasi impossibile. Strappa applausi con chiusure, ripartenze e iniziative personali (dall'83' Diego DEMME s.v.)

Fabian RUIZ 6,5 - Non è appariscente come Anguissa, ma fa il suo. Quando ha la palla tra i piedi, difficilmente la regala a un avversario (dal 73' Stanislav LOBOTKA 7 - Segna un gol stupendo. Non serve aggiungere altro)

Hirving LOZANO 6,5 - Magari non strappa applausi, ma è utilissimo quando dialoga con i compagni e cerca di dar sfogo alla propria fantasia. Gli manca il gol.

Dries MERTENS 7 - Ha voglia di divertirsi, di sfornare assist, di segnare. Non trova il gol, ma è sempre presente nelle azioni offensive del Napoli (dal 73' Piotr ZIELINSKI s.v.)

Lorenzo INSIGNE 7 - Bagna nel migliore dei modi la passerella finale al Maradona, con una prestazione eccellente e giocate di alto livello. Il rigore fatto ripetere dopo un primo errore è un segno del destino (dall'88' Eljif ELMAS s.v.)

Victor OSIMHEN 7 - Altro gol, giusto per non perdere l'abitudine. Si getta su ogni pallone, anche quelli teoricamente persi. Una belva.

All. Luciano SPALLETTI 7 - Risponde alle polemiche delle ultime settimane con una prestazione convincente. Il modo migliore per chiudere la stagione casalinga.

Lorenzo Insigne in azione durante Napoli-Genoa - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6 - Non ha molto da rimproverarsi. Subisce tre reti su cui può far poco o nulla.

Silvan HEFTI 5,5 - Non si fa umiliare da Insigne, ma in ogni caso soffre parecchio le iniziative del capitano azzurro (dal 56' HERNANI 5 - Con quel braccio alto, in pratica, firma la condanna del Genoa)

Mattia BANI 5,5 - Si fa anticipare in maniera distratta e ingenua da Osimhen nell'azione del vantaggio del Napoli. E per il resto ha i suoi bei problemi con il nigeriano.

Leo OSTIGARD 5,5 - Anche lui sorpreso sul cross di Di Lorenzo per Osimhen. In generale, almeno, tenta disperatamente di tenere in piedi la baracca.

Domenico CRISCITO 5,5 - Ha i suoi bei patemi contro Lozano. Tenere a bada il messicano è tutt'altro che semplice.

Pablo GALDAMES 5 - Tenta di opporsi alla qualità avversaria, ma senza riuscirci minimamente.

Milan BADELJ s.v. (dal 24' Morten FRENDRUP 5 - In affanno in mezzo al campo di fronte al palleggio del Napoli, bloccato e impotente quando torna a fare il terzino)

Albert GUDMUNDSSON 5,5 - Offre qualche guizzo molto promettente nella prima parte della gara. Ma non è che un'illusione (dal 75' Mattia DESTRO s.v.)

Nadiem AMIRI 6,5 - Il migliore del Genoa. Porta freschezza e brillantezza, manda Yeboah e Portanova al tiro, chiama Ospina a un intervento non semplice. Non serve.

Manolo PORTANOVA 4,5 - Ha sulla coscienza due gol divorati davanti a Ospina, uno nel primo tempo e uno nel secondo tempo. Killer instinct, questo sconosciuto (dal 56' Caleb EKUBAN 5,5 - Si vede poco)

Kelvin YEBOAH 6 - Parte benissimo, colpendo una clamorosa traversa. Poi, complice l'andamento generale della partita, torna nei ranghi.

All. Alexander BLESSIN 5,5 - La scelta del quartetto offensivo del Genoa, inizialmente, paga. Ma poi la maggiore qualità del Napoli esce alla distanza. La B, nonostante tutti i suoi sforzi, è quasi una certezza.

De Laurentiis: "Spalletti? Tecnico formidabile e persona seria"

Serie A Napoli 3° nell'Insigne day: 3-0 al Genoa, quasi in B 4 ORE FA