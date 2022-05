Il Lorenzo Insigne day finisce con un trionfo. Il Napoli batte 3-0 il Genoa e si mette matematicamente in ghiaccio almeno il terzo posto, proteggendolo dagli ultimi attacchi della Juventus. E il capitano va a segno, con un rigore calciato sul palo, fatto ripetere (dopo che Di Lorenzo aveva segnato sulla ribattuta) e infine trasformato al secondo tentativo. Di Osimhen la rete del vantaggio, di testa, nel primo tempo. E di Lobotka quella della sicurezza, con una bellissima azione palla al piede. È il giorno della festa e del saluto a Insigne, che bagna con un sigillo la sua ultima partita davanti al pubblico partenopeo, prima di iniziare una nuova avventura a Toronto. Ma è anche il giorno in cui il Genoa vede sfumare quasi tutte le possibilità di rimanere in A: l'unica chance di posticipare tutto all'ultimo turno arriverebbe con un pari tra Cagliari e Inter, che manterrebbe viva l'ipotesi della formazione di una classifica avulsa tra i sardi, la Salernitana e il Genoa, tutti ipoteticamente a pari punti, nella quale ad avere la meglio sarebbe proprio il Grifone. Complicato.

Tabellino

Ad

Napoli-Genoa 3-0

Serie A Napoli-Genoa 3-0, pagelle: Osimhen è una belva 6 MINUTI FA

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (73' Ghoulam); Anguissa (83' Demme), Fabian Ruiz (73' Lobotka); Lozano, Mertens (73' Zielinski), Insigne (88' Elmas); Osimhen. All. Spalletti

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti (56' Hernani), Bani, Ostigard, Criscito; Galdames (75' Melegoni), Badelj (24' Frendrup); Gudmundsson (75' Destro), Amiri, Portanova (56' Ekuban); Yeboah. All. Blessin

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Gol: 33' Osimhen, 65' rig. Insigne, 81' Lobotka

Assist: Di Lorenzo (N, 1-0)

Ammoniti: Galdames, Lobotka

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

13' – Yeboah si esibisce in un uno-due stretto al limite con Amiri e fa partire un destro che colpisce in pieno la traversa di Ospina.

28' – Destro a giro da posizione defilata di Insigne, dopo un assist di tacco di Mertens, e palla alta non di molto.

33' – GOL DEL NAPOLI. Centro a giro di Di Lorenzo e stacco perfetto di Osimhen, che anticipa Bani e di testa incorna alle spalle di Sirigu. 1-0.

Stacco imperioso di Osimhen in Napoli-Genoa Credit Foto Getty Images

36' – Giocata magica sul fondo di Insigne, con doppio sombrero su altrettanti avversari e una zampata da posizione impossibile che Sirigu devia sul fondo.

54' – Amiri tocca dentro per Portanova, che si libera di Mario Rui ma davanti a Ospina calcia addosso al colombiano. Occasionissima per il Genoa.

60' – Ennesimo scatto prepotente in profondità di Osimhen e puntata che Sirigu assorbisce in due tempi.

65' – GOL DEL NAPOLI. Rigore concesso da Fabbri per un mani in area di Hernani, calciato contro il palo da Insigne e ribattuto in rete da Di Lorenzo. Il penalty viene però fatto ripetere perché lo stesso Di Lorenzo è probabilmente entrato in anticipo in area: al secondo tentativo il capitano azzurro non sbaglia.

75' – Ospina si allunga e devia in angolo la botta da fuori di Amiri, tenendo chiusa la propria porta.

81' - GOL DEL NAPOLI. Stupenda iniziativa palla al piede di Lobotka, che parte da metà campo e arriva fino al limite, insaccando alle spalle di Sirigu.

Il momento social

MVP

Lorenzo INSIGNE. Bagna nel migliore dei modi la passerella finale al Maradona, con una prestazione eccellente e giocate di alto livello. Il rigore fatto ripetere dopo un primo errore è un segno del destino.

Fantacalcio

PROMOSSO – Victor OSIMHEN. Altro gol, giusto per non perdere l'abitudine. Si getta su ogni pallone, anche quelli teoricamente persi. Una belva.

BOCCIATO – Manolo PORTANOVA. Ha sulla coscienza due gol divorati davanti a Ospina, uno nel primo tempo e uno nel secondo tempo. Killer instinct, questo sconosciuto.

Le pagelle

De Laurentiis: "Spalletti? Tecnico formidabile e persona seria"

Serie A Napoli-Genoa 3-0, pagelle: Osimhen è una belva 6 MINUTI FA