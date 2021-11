Non cerca alibi Luciano Spalletti dopo il pareggio interno contro il Verona (in 11 contro 9), anche se il tecnico del Napoli trova comunque il tempo per qualche lamentela tra le interruzioni degli scaligeri e l'episodio dubbio da rigore su Osimhen. Ma l'allenatore degli azzurri vuole sottolineare qualcosa sulla prestazione dei suoi, un qualcosa di non sufficiente per battere i rivali. Stanchezza? Nessuna stanchezza dopo la trasferta in Polonia, anche perché c'era metà squadra nuova aggiunge.

Stanchi dopo l'Europa League?

Penso che il Napoli abbia fatto quasi il massimo. Potevamo fare qualcosina di più ma sappiamo che. per le squadre tecniche. diventa difficile contro le squadre che hanno questo comportamento. Abbiamo fatto complessivamente una buona partita. Si poteva avere fortuna in qualche episodio. Stanchi? Le fatiche incidono sempre, perché qualche tossina te la porti, ma noi avevamo il 50% di squadra nuova. Non andrei sempre a trovare degli alibi, abbiamo la possibilità di vincere ugualmente le partite

Arbitri? Ci vuole il tempo effettivo

Tutto abbastanza normale, niente nervosismo. È un pochino una tecnica nuova quello di far fallo sulla trequarti avversaria, loro per non farti far strada fanno fallo. E non è un'azione che non possiamo valutare come importante, ma in realtà lo diventerebbe perché se dai la possibilità di farla scorrere siamo a giocare nella loro metà campo. Di questi atteggiamenti qui ormai ce ne sono tanti e bisogna mettersi al passo con i tempi, è una tecnica nuova che dobbiamo imparare quella dell'uomo contro uomo negli spazi larghi. Posso parlare di arbitri. Ci sono stati 5-6 ammoniti e due espulsi. Ci sono state tante perdite di tempo, la soluzione sarebbe quella del tempo effettivo. Dobbiamo però ammettere che noi il massimo non lo abbiamo fatto

Ma c'era un rigore su Osimhen?

Il quarto uomo mi ha detto che l'hanno guardato e hanno deciso che non era rigore. Io devo rivederlo, ci si fida di quello che ti dicono perché hanno la possibilità di rivederlo. Non voglio appellarmi all'episodio, faccio una valutazione di quello che ha fatto la squadra

La disperazione di Victor Osimhen, Napoli-Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

Un piccolo bilancio di questi mesi

Noi vogliamo vincerle tutte le partite, conta l'istinto che hai ogni volta che vedi l'avversario e la partita. A fare la differenza sono le sensazioni che hai e la voglia che ti determina una partita. Non c'è una mentalità generale, la gara devi volerla vincere sempre. In fondo vedremo quante saremo riusciti a vincerne

Demme al posto di Zielinski?

Può darsi, ma poi il trequartista chi l'avrebbe fatto? Metterci mano adesso, dopo che abbiamo vinto 10 partite giocando così... Mi sembra un pochino azzardato dire che sarebbe stato la soluzione

