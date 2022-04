un comunicato curioso, in qualche modo da decriptare, con cui il Napoli annuncia l’ufficialità del provvedimento. E la sua unicità nella natura. Ve lo proponiamo per intero qui sotto Un punto conquistato in tre partite. Il tutto dopo che la vittoria di Bergamo aveva rilanciato in testa il Napoli, facendo sognare una piazza nonostante qualche scricchiolio, in fondo, si potesse intravedere da tempo (su tutte le 5 sconfitte interne in campionato in questa stagione). Il ko clamoroso di Empoli però ha lasciato strascichi giganteschi, con una sconfitta arrivata in 8 minuti contro una squadra che non vinceva da 16 partite , mai in tutto il girone di ritorno. E così, dopo la solita decisione di pancia presa domenica sera sul ritiro in cui sarà rinchiusa punitivamente la squadra da martedì senza una fine fissata, ecco arrivare stamattina, con cui il Napoli annuncia l’ufficialità del provvedimento. E la sua unicità nella natura. Ve lo proponiamo per intero qui sotto

"La società, la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione".

