Napoli-Inter, match valido per la 25a giornata di Serie A, si é concluso 1-1 allo Stadio Maradona. Al gol di Insigne su rigore ha risposto Dzeko ad inizio ripresa. Una partita giocata meglio dal Napoli nel primo tempo: gli azzurri hanno approcciato benissimo al match, hanno trovato il vantaggio e sfiorato almeno due volte il raddoppio, con uno scatenato Osimhen a mettere in apprensione costante i difensori nerazzurri. L'Inter ha pareggiato ad inizio secondo tempo e da lí in poi non ha peró creato altri pericoli dalle parti di Ospina. Handanovic, decisivo su Elmas e Osimhen, ha blindato il risultato, permettendo alla squadra di Inzaghi (oggi squalificato, in tribuna) di uscire imbattuta da questa insidiosa trasferta. Tutto invariato in vetta, ma domani il Milan puó mettere la freccia.

Il tabellino di Napoli-Inter 1-1 (primo tempo 1-0)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz (Dal 74' Anguissa); Politano (Dal 26' Elmas), Zielinski (Dal 84' Juan Jesus), Insigne (Dal 84' Ounas); Osimhen (Dal 84' Mertens). All.: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (Dal 90' D'Ambrosio); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Dal 83' Vidal), Perisic; Lautaro (Dal 83' Sanchez), Dzeko. All.: Inzaghi.

Arbitro: Doveri

Gol: rig. 7' Insigne (N), 47' Dzeko (I)

Ammoniti: Insigne, Brozovic

Lorenzo Insigne esulta dopo il gol su rigore in Napoli-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

6' - Doveri richiamato dal VAR per vedere un contatto in area tra De Vrij e Osimhen. Pare netto il tocco dell'olandese sulla caviglia del nigeriano. Viene concesso il penalty al Napoli.

7' - INSIGNE! GOL! 1-0 Napoli! Non sbaglia dal dischetto il 24 azzurro. Rigore calciato molto bene. Sei gol per Insigne in questo campionato, tutti su rigore.

12' - PALO DI ZIELINSKI! Napoli scatenato. Politano scende a destra, cross in mezzo. tocco dietro e sinistro di ZIELINSKI da fuori. Palo e palla fuori.

47' - DZEKO! GOL! 1-1 Inter. Pareggia la squadra nerazzurra. Cross da destra, pasticciano in mezzo Di Lorenzo e Koulibaly, lestissimo DZEKO col destro. Tiro, traversa e gol.

55' - Gran parata di HANDANOVIC! Sbaglia tutto in uscita Barella, che serve OSIMHEN, punta Skriniar, calcia. Bravo col piede Handanovic a parare.

69' - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL NAPOLI! Para Handanovic. Palla sul secondo palo, devia male De Vrij, ci sono Osimhen e Elmas, calcia il macedone, gran parata dello sloveno.

Barella cerca la rovesciata durante Napoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

MVP del match

Victor OSIMHEN - Semina il panico nella retroguardia nerazzurra attaccando con velocità la profondità, sempre sul filo del fuorigioco. Una giocata di anticipo su de Vrij vale il rigore, crea tantissimo per i compagni per tutto il match. Gli manca solo il gol

Il momento social

Fantacalcio

Promosso - Lorenzo INSIGNE - Con il gol dal dischetto supera Sua Maestà Maradona nella classifica marcatori del Napoli. Poco dopo sfiora la doppietta con una mezza rovesciata: scatenato

Bocciato - Stefan DE VRIJ - Un suo intervento ingenuo su Osimhen causa il rigore in avvio: in generale atteggiamento superficiale in marcatura. Trova l'equilibrio nell'ultima mezz'ora

