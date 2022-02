Napoli-Inter dopo il derby, un altro sabato di alta velocità, di altissima tensione: Sfida diretta e, dunque, delicata, indicativa: se non proprio decisiva. I campioni avevano il Milan in pugno: come a Diego Maradona bastarono tre secondi per spalancare la porta a Claudio Caniggia e sotterrare il Brasile al Mondiale del ‘90, così a Olivier Giroud sono bastati tre minuti per rovesciare il risultato e picconare la classifica. Che oggi recita: Inter 53 (e un Bologna in meno), Napoli e Milan 52.

Fuoco alle polveri. Il trasloco del calendario è stato segnato dai quarti di Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi scalpitava per tornare in campo. L’ha fatto a San Siro, due schiaffi alla Roma e ventiquattromila baci a José Mourinho. Ha scacciato i mosconi che la molestavano. Il Napoli no, era già fuori: eliminato ai supplementari, negli ottavi, dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic (bei tempi).

Ad

Come cambia l'Inter con l'acquisto di Gosens

Serie A Napoli-Inter: probabili formazioni e statistiche IERI A 15:53

Le truppe di Luciano Spalletti sono reduci dal 2-0 di Venezia, tribolato ma meritato: reti di Victor Osimhen, il titolare, e Andrea Petagna, la riserva. Non sono dettagli: e se mai lo fossero, occhio. Visto da Napoli, il titolo è facile, automatico: ora o mai più. D’accordo, mancano 14 giornate, e nulla sarà definitivo, ma non c’è più la Juventus di mezzo, con il suo fardello di sospetti e la sua offerta di alibi. Premesso che l’eventuale sorpasso, in attesa del recupero interista al Dall’Ara, sarebbe comunque fittizio, una vittoria del Napoli, al netto dell’esito di Milan-Sampdoria, lancerebbe un urlo, questo sì.

Spalletti: "Osimhen guerriero, ha rimesso insieme la sua faccia"

Mi aspetto un confronto maschio, nel solco della tradizione, per usare il lessico familiare del Novecento. Il Maradona non può non cogliere l’attimo, non può non riempirsi. Dall’Africa, Spalletti recupera un euforico Kalidou Koulibaly, campione con il Senegal, e un mesto Zambo Anguissa, «solo» terzo con il Camerun. L’ordalia introduce il ritorno delle coppe: mercoledì 16 febbraio, andata degli ottavi di Champions tra Inter e Liverpool; giovedì 17 febbraio, andata dei play off di Europa League tra Barcellona e Napoli. Partitissime, non partitine.

Mister a parte, la capolista dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, squalificato (e con una caviglia ferita); gli avversari, di Hirving Lozano, k.o. con il Messico. La trama ruota attorno ai centravanti, Osimhen ed Edin Dzeko. Il nigeriano impiega il corpo per farsi strada nel traffico, sembra grezzo, e un po’ lo è, ma guai a trascurarne l’istinto, la generosità elettrica. Il bosniaco arretra per servire i compagni, per aprire varchi, senza rinunciare al mestiere di goleador, che è poi il suo hobby fin da ragazzo. Al Meazza, il 21 novembre scorso, terminò 3-2: fu Piotr Zielinski a spaccare l’equilibrio, poi tanta Inter (fino al 3-1) e gran finale del Napoli, con rete di Dries Mertens e super-parata di Samir Handanovic. Osimhen si ruppe lo zigomo proprio quella sera, nel testa a testa con Milan Skriniar. Spalletti parlò di «poco coraggio». Inzaghi, dell’insostenibile leggerezza dell’essere (i più forti, e di doverlo sempre dimostrare), anche se i cambi non si rivelarono particolarmente felici. Come nel derby, scritto senza malizia. L’Inter rimane, a mio avviso, la favorita per lo scudetto. Il Napoli si coccola un’occasione irripetibile. Sono estremi che, toccandosi, potrebbero scatenare una rumba tipo Tottenham-Southampton. Per la cronaca, l’ultimo successo, in campionato, risale al 19 maggio 2019. Si giocò a Fuorigrotta: 4-1, allenatori Carletto Ancelotti e Spalletti.

Napoli, miglior difesa. Inter, miglior attacco. Il palleggio di Zielinski, Stanislav Lobotka, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne contro gli strappi e i ricami di Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Poi le fasce: Giovanni Di Lorenzo e Ivan Perisic, Mario Rui e Denzel Dumfries. E i semafori: Koulibaly, Skriniar. Al posto di Lozano, direi Matteo Politano. E Danilo D’Ambrosio vice Bastoni. Spalla di Dzeko, Lautaro. Il pareggio serve «solo» all’Inter. In casa, il Napoli ha perso con Atalanta, Empoli, Spezia. Non c’era Osimhen. Ci sarà. La storia ha fame. Vale per tutti: abbasso i calcoli, potrebbero diventare rimorsi.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il Per commentare o fare domande potete inviare una mail ao visitare il blog di Roberto Beccantini.

Spalletti, Doveri e lo zaino dell'Inter: show in conferenza stampa

Serie A Spalletti: "Obiettivo Scudetto? Sì, se battiamo l'Inter" 4 ORE FA