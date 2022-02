Spalletti particolare quello arrivato ai microfoni post gara un non abbiamo dato tutto”. È unoparticolare quello arrivato ai microfoni post gara dopo l'1-1 contro l'Inter . Buona partita, soprattutto nel primo tempo, ma qualcosa non è andato poi per il verso giusto visto che i nerazzurri sono subito rientrati in avvio di ripresa. Insomma, si poteva osare di più . Spalletti non lo dice apertamente anche se, a fine intervista, si lascia andare con "”.

Come è andata la partita

L'abbiamo preparata come qualsiasi 4-2-3-1 che hanno poi le due fasce nei cinque di centrocampo. Dobbiamo arrivarci spesso col terzino, se è distante diventa dura, gli va concesso campo, ci si arriva col mediano, però potevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo preso gol, loro poi sfruttano la caparbietà e la forza, in questo modo diventa tutto più difficile

Un pareggio che non soddisfa?

Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo, poi si traggono gli insegnamenti e degli spunti, abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate un paio di palle, ma non le abbiamo sfruttate. Non siamo riusciti nemmeno a mantenere il palleggio. Sono soddisfatto del punto, però poi ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto il risultato. Facciamo la nostra esperienza, siamo contenti del punto fatto

Le qualità di Osimhen

Ha delle capacità infinite. A volte, però, va a giocare 1 contro 11, anche lontano dalla squadra, questi tagli in bandierina deve farli al momento giusto, ma sta imparando tutto. Gli puoi sparare palla addosso e la tiene, ha anche la bastonata, deve sapere anche scegliere

Ora il Barcellona in Europa League

Sono partite bellissime, che vale la pena giocarsi con la postura di quello forte, col petto in fuori, dobbiamo far vedere quella voglia di andare oltre ai nostri limiti. Siamo contenti, ma non abbiamo tirato fuori tutto quello che era possibile

