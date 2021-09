A un giorno dal big-match di campionato in programma sabato pomeriggio al "Diego Maradona", Napoli e Juventus si ritrovano in emergenza a causa degli infortuni e dei nazionali impegnati nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Vigilia insolita, quindi, quella che hanno affrontato Spalletti ed Allegri, impegnati a fare la conta dei giocatori e a dover gestire una rosa che hanno allenato per pochissime ore.

Juventus

La situazione dei bianconeri, ospiti al "Maradona", è particolarmente drammatica: Arthur, Chiesa, Ramsey e Kaio Jorge sono out; mentre Dybala, Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro e Danilo sono rimasti a Torino. Data questa carestia, viene da sé che la probabile formazione di Madama sarà infarcita di seconde linee. Le classiche riserve, che ambiscono a ribaltare le gerarchie e iniziare a brillare.

Il primo nome che viene in mente è sicuramente quello di Federico Bernardeschi, che ha giocato nel 5-0 dell'Italia sulla Lituania e ha bisogno di ritrovare fiducia. Dietro di lui Dejan Kulusevski, che ha fatto parecchia fatica nel 2020-21 ma può caricarsi sulle spalle la fase offensiva bianconera. Ovviamente ci saranno anche Weston McKennie - che dopo le polemiche con la maglia della nazionale americana deve sciacquare qualche critica di troppo - e Mattia De Sciglio, per una Juve che sulla carta parte nettamente sfavorita.

Napoli

Ma se Torino piange, Napoli sicuramente non ride. Tra il caso Ospina, che arriverà nell'immediata vigilia della sfida con la Juventus, il duo Meret-Demme ai box e Lobotka fermato da un problema muscolare, il bollettino dei partenopei non lascia tranquillo nemmeno Luciano Spalletti.

Ecco quindi che l'arrivo quasi sul gong di André-Frank Zambo Anguissa, giunto nel quartier generale degli azzurri nelle ultime ore di mercato, è il più classico dei colpi problem-solver, e insieme all'esordio dell'ex Fulham potrebbe essere ancora una volta il turno di Elmas (ballottaggio con Zielinski) a centrocampo e la grande occasione per Matteo Politano in attacco. I due giocheranno un ruolo fondamentale nel modulo del tecnico toscano, che dovrà aggredire una Juventus più che mai decimata. Occhio anche al portiere, perché se Ospina non dovesse farcela potrebbe esordire Davide Marfella: il giovane classe 1999.

