Massimiliano Allegri presenta Napoli-Juventus, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. "Sarà sicuramente una bella partita perché affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici e in un buon momento. Fare la formazione non è difficile perché ne ho pochi, ho scelto di lasciare i sudamericani a casa. Cuadrado era l’unico che poteva venire ma non è potuto partire perché ha avuto un attacco di gastroenterite ed è in Colomba per accertamenti. De Winter, Soulé e Miretti verranno con noi e magari ci sarà spazio. Non deve essere un alibi, cercheremo comunque di fare risultato".

Gli obiettivi della Juve sono sempre quelli di essere in tutte le competizioni a marzo.

Chiesa, De Sciglio e Pellegrini

"Ha avuto un risentimento muscolare, a livello precauzionale preferisco lasciarlo fuori. De Sciglio e Pellegrini sono pronti, dovrò valutare chi far giocare".

Nessuna emergenza

"Dovrò valutare oggi, ma la parola emergenza non c’è. La gestione dell’imprevisto bisogna allenarla e migliorarla, ci sono troppe situazioni che non sono decifrabili prima della partita che bisogna giocare con tranquillità e forza mentale".

Obiettivi

"Gli obiettivi della Juve sono sempre quelli di essere in tutte le competizioni a marzo. Poi dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere come squadra e i risultati sicuramente aiutano in questo. Noi dobbiamo essere bravi a farlo indipendentemente dai risultati".

Ha senso giocare?

"Questo è il calendario e dobbiamo accettarlo, abbiamo 13-14 giocatori più tre ragazzi. I giocatori che hanno giocato questa notte arrivano sabato mattina in Italia, portarli a Napoli avrebbe poco senso. Restano a casa e riposano, martedì abbiamo una partita importante perché è la prima di Champions e la più importante del girone. Domani faremo una grande partita, non so il risultato ma sicuramente una grande partita. Io accetto sempre i calendari".

Szczesny e Kean

"A parte Udine, Szczesny ha fatto benissimo anche con l’Empoli. Il portiere titolare è lui. Kean l’ho trovato bene, è giovane e ha fatto bene al PSG. L’abbiamo voluto e sarebbe arrivato a prescindere dalla partenza di Ronaldo".

Kulusevski

"I ragazzi giovani hanno bisogno di tempo per crescere, gli vengono messe addosso delle responsabilità esagerate. È normale che uno di 22 anni non ha l’esperienza di chi ne ha 30. Solo accumulando partite possono acquisire una stabilità mentale che permetta di giocare in un certo modo. Fagioli e Ranocchia dopo l'U23 vanno in Serie B, è un percorso normale. Qua come si vede uno che passa la palla a 10 metri si dice che è da Pallone d’oro".

Ronaldo

"Cristiano non voleva più giocare nella Juventus, è andato e comunque sarebbe stato il suo ultimo anno. Abbiamo anticipato di un anno. A Cristiano auguriamo il meglio, però la vita va avanti. Non mi interessa però parlare di quello che è stato. La Juve ha sempre vinto di gruppo, ce l’ha nel DNA".

Ramsey, Arthur e Kaio

"Ramsey in settimana dovrebbe ritornare con la squadra, Kaio è in ritardo e Arthur a fine mese dovrebbe rientrare con la squadra. L’operazione è andata bene e non dovrebbero esserci intoppi".

