Sarri non è assolutamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Il Lazio ha palesato contro un avversario che lotta al 100% per vincere il campionato. Ok che il "Napoli è stata la squadra più forte", ha aggiunto Sarri, ma la Lazio dov'era? Inammissibile, ha detto ancora il tecnico dei biancocelesti, che ci possa essere una squadra così diversa rispetto a quella vista in non è assolutamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Il 4-0 è nulla a confronto dell'inferiorità che laha palesato contro un avversario che lotta al 100% per vincere il campionato. Ok che il, ha aggiunto Sarri, ma la Lazio dov'era? Inammissibile, ha detto ancora il tecnico dei biancocelesti, che ci possa essere una squadra così diversa rispetto a quella vista in Europa League qualche giorno fa

Napoli più forte. Lazio dopo quelle 4 partite...

La squadra aveva fatto dei passi in avanti, ma ogni quattro-cinque partite viene fuori una gara così, il Napoli è la squadra più forte e l'impressione che mi hanno fatto dal campo è superiore alle altre. Siamo andati in difficoltà perenne, non è stato un approccio giusto però non possiamo recriminare nulla. Non era un discorso di comunicazione, ma di tempi, di pressione da squadra. Vedo una squadra che fa fatica a stare su livello di applicazioni forti, giocando ogni tre giorni non aiuta, ma non è ammissibile passare da dieci ad uno. Non si può lasciare un centrocampista libero, arrivavamo sempre in ritardo netto

Lazio che, in questo momento del campionato, era messa meglio nel 2020

Non c'è da essere pessimisti e nemmeno ottimisti, c'è da capire da dove nascono questi alti e bassi. Non è semplice, io stasera mi aspettavo di tutto tranne che una partita di questo tipo. Ho visto una disattivazione

E Felipe Anderson?

Felipe è un oggetto delicato, quando si spegne si spegne in maniera forte come quando si accende. È in una fase di down, la sua carriera è sempre stata questa e noi stiamo cercando di accompagnarlo ad un rendimento meno altalenante

Che sensazioni ha tornando a Napoli?

Ho cercato di rimanere più sereno possibile, io ho questa città nel cuore. Non è una città normale

Sarri: "Lazio-Inter? Io cacciato per dito minaccioso, loro..."

