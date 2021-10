Dopo la vittoria dell'Europeo e un grande inizio di stagione con la maglia del Napoli, Lorenzo Insigne è intervenuto in collegamento al "Festival dello Sport"."Voglio stare concentrato solo sul campo. Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c'è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile".

Rinnovo? Voglio stare concentrato solo sul campo

Sulla semifinale di Nations League

"Il giorno dopo è sempre lo stesso, dispiace non avere vinto, non ci possiamo buttare giù. Fra due giorni c'è un'altra partita, contro una squadra forte, dobbiamo mantenere l'entusiasmo alto e continuare con il sorriso. Anche se pareggi la partita prima devi comunque essere contento. Stiamo lavorando per una grande prestazione domenica".

Il tiro a giro

"Il tiro a giro è di Alex Del Piero, non è mio. Mancini mi dice di tirare sul primo palo che non se lo sarebbero aspettati, ma è più forte di me".

