Calcio

Serie A, Napoli, Luciano Spalletti: "Lo scudetto è una giostra bella e crudele per uomini e anime forti"

SERIE A - Dopo la batosta contro il Barcellona in Europa League, il Napoli si rituffa in campionato per fronteggiare la delicata trasferta contro la Lazio in programma domenica sera. Alla vigilia del match Luciano Spalletti ha presentato così la sfida in conferenza stampa.

00:01:00, 8 minuti fa