Calcio

Serie A, Napoli, Luciano Spalletti: "Spina staccata? No, sono io il generatore della corrente della squadra"

SERIE A - "Spina staccata? Assolutamente no, sono io il generatore di quell'energia e a me non mi ha staccato nessuno". Così Luciano Spalletti alla vigilia della delicata trasferta contro la Lazio in programma domenica sera. Gli azzurri se la vedranno con il grande ex Maurizio Sarri.

00:00:56, 18 ore fa