“I nostri cuori stanno esplodendo di gioia ora possiamo annunciare l’arrivo del nostro piccolo bimbo napoletano.” Attraverso un video postato su Instagram, Dires Mertens e sua moglie Kat Kherkhofs hanno annunciato di aspettare un bebè. Nel montaggio, molto divertente ed emozionante, hanno immortalato le reazioni di familiari e affetti più intimi alla notizia della dolce attesa. Kat è incinta da 18 settimane e il bimbo dovrebbe nascere entro marzo 2022.

Ad

Come poteva chiamarsi se non ‘Ciro’ il primogenito dell’attaccante del Napoli che, dopo essere stato praticamente adottato dal popolo partenopeo nel 2013, avrà un figlio napoletano a tutti gli effetti, proprio come ha annunciato orgogliosamente lo stesso giocatore sui social.

Serie A Salernitana-Napoli: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA

Spalletti: "Totti? La mia fiction 'Speriamo de morì tutti dopo'"

Serie A Mihajlovic: "Prima 2 rossi, poi 2 rigori, così è impossibile" 15 ORE FA