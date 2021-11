Osimhen, intervento riuscito, ma per rivederlo in campo bisognerà attendere 90 giorni! Si è conclusa positivamente l'operazione a Victor Osimhen , intervento riuscito, ma per rivederlo in campo bisognerà attendereSi è conclusa positivamente l'operazione a Victor Osimhen dopo le fratture multiple al viso riportate domenica nella gara contro l’Inter . L'equipe del professor Giampaolo Tartaro presso una clinica di Napoli è intervenuta sullo zigomo e sull’orbita dell’occhio sinistro dell’attaccante azzurro, senza trovare complicazioni. Ma la prognosi non lascia tranquilli i tifosi azzurri.

"Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni".

Niente Coppa d'Africa

Atalanta, Milan, Juventus, Inter: Victor Osimhen salterà tantissime sfide dirette per la corsa scudetto del Napoli, che a questo punto vede compromesso il proprio percorso, senza il suo attaccante di punta. Inoltre Osimhen dovrò saltare completamente anche la Coppa d'Africa 2022 (in programma dal 9 gennaio – 6 febbraio 2022) con la sua nazionale, quella nigeriana.

Spalletti: "Turn over? Io preferisco passa' o' turn"

