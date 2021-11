Inter (all'intervento maxillo-facciale per la riduzione della frattura proprio a Napoli. Intervento che ci darà anche una prognosi più dettagliata circa i tempi di recupero del giocatore nigeriano, dopo che il Napoli Dopo la notte passata all'Ospedale Niguarda di Milano, in osservazione, Osimhen può finalmente tornare a Napoli. L'attaccante a disposizione di Spalletti aveva rimediato la frattura scomposta di orbita dell'occhio e zigomo sinistro durante il match di campionato contro l' perso 3-2 ) e non è rientrato con la squadra in città. Lo farà invece martedì, considerando che Osimhen verrà sottopostoper la riduzione della frattura proprio a Napoli. Intervento che ci darà anche una prognosi più dettagliata circa i tempi di recupero del giocatore nigeriano, dopo che il Napoli ha perso anche Zambo Anguissa

Le partite del Napoli fino alla sosta natalizia

Partita Competizione 24/11 Spartak Mosca-Napoli Europa League 28/11 Napoli-Lazio Serie A 1/12 Sassuolo-Napoli Serie A 4/12 Napoli-Atalanta Serie A 9/12 Napoli-Leicester City Europa League 12/12 Napoli-Empoli Serie A 19/12 Milan-Napoli Serie A 22/12 Napoli-Spezia Serie A

Dopo le prime sensazioni di domenica, in seguito all'infortunio e agli esami effettuati al Niguarda, Osimhen dovrebbe perdere un mese e quindi rientrare al massimo per l'ultima gara dell'anno contro lo Spezia (del 22 dicembre) o, peggio, tornare dopo la sosta. C'è però un però, perché da gennaio ci sarà la Coppa d'Africa e l'ex Lille, ovviamente, è un punto fondamentale della Nazionale nigeriana. Se dovesse partire per il Camerun, vorrebbe dire due mesi senza il proprio bomber. Non il massimo quando sei in corsa per lo Scudetto. C'è qualcuno che a Napoli spera di convincerlo a non andare...

