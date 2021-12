plusvalenze che sta coinvolgendo 11 Club tra Serie A e Serie cadetta, soprattutto la Napoli ha di che occuparsi: il giovane attaccante Luigi Liguori ha raccontato alcuni retroscena dell'operazione che ha portato Lille non andò mai. Dopo il caosche sta coinvolgendo 11 Club tra Serie A e Serie cadetta, soprattutto la Juventus con le trattative che hanno coinvolto Pjanic e Chiesa , anche ilha di che occuparsi: il giovane attaccanteha raccontato alcuni retroscena dell'operazione che ha portato Osimhen al Napoli nell'estate 2020; il cartellino del ragazzo venne valutato 4 mln di euro ma alnon andò mai.

LE DICHIARAZIONI

"A giugno mi chiamò il Napoli per un incontro. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare al Lille e firmare per tre anni, entrando nell’operazione Osimhen. Io ho accettato: il 30 giugno abbiamo firmato con il Lille. Però non siamo mai andati a Lille. Nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo firmato a Castel Volturno", ha dichiarato Matteo Pinci a La Repubblica.

IL RETROSCENA

I giovani calciatori coinvolti nella trattativa rimasero a giocare in Italia in prestito, rifiutando poi il trasferimento: "Noi non volevamo più andare in Francia, allora ci hanno proposto di lasciare sul tavolo i due anni di contratto e accettare una buonuscita. Purtroppo io non sapevo tutto. Loro non è che ti dicono che volevano fare plusvalenza. Ci hanno detto solo: il Lille vuole tre giovani e noi abbiamo pensato a voi. Poi col passare delle settimane abbiamo scoperto tutto, ma ormai eravamo coinvolti, non potevamo più fare nulla", ha spiegato Liguori (ora all'Ercolano in Serie D).

IL RIMPIANTO

Sempre Luigi Liguori racconta: "Con gli altri due ragazzi coinvolti nell’operazione ci sentiamo spesso e tra di noi ci diciamo: noi avevamo tre anni di contratto. Ci siamo bruciati per colpa” del Napoli. Perché noi non sapevamo nulla".

