Napoli-Roma, posticipo della 33a giornata di Serie A, è terminata sul risultato di 1-1. Rete su rigore di Insigne , pareggio di El Shaarawy.

Con questo risultato il Napoli scivola a -4 dal primo posto del Milan, la Roma resta a 5 punti dalla zona Champions League

1) Napoli, il sogno scudetto si allontana

Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina serviva il ritorno immediato alla vittoria, seppur in una sfida complicata contro un avversario ostico. Il pareggio contro i giallorossi costa un totale di 5 punti lasciati sul piatto in due sfide casalinghe consecutive, in piena volata scudetto. Il Milan è 4 punti avanti, l'Inter potenzialmente potrebbe portarsi anche a +5 in caso di successo nel recupero a Bologna. Non tutto è perduto: il calendario delle ultime 5 giornate è favorevole, ma bisognerà sperare nella caduta delle rivali. Fondamentale anche ritrovare il fattore campo, con il Maradona quasi stregato in questa stagione.

2) Roma ancora solida, 12 risultati utili consecutivi

La squadra di Mourinho ha svoltato nel girone di ritorno, trovando una continuità di risultati davvero notevole. Le fatiche di coppa non hanno appannato i giallorossi, apparsi anche più brillanti nel finale di gara rispetto al Napoli. I 12 risultati utili consecutivi ribadiscono l'ottimo momento, ma è vietato distrarsi. Il quinto posto non è al sicuro con la Fiorentina ad appena 2 punti e una partita da recuperare. Guardando in avanti le frenate della Juventus non spengono i sogni di rincorsa al quarto posto: i 5 punti dai bianconeri sono un gap importante, molto si saprà dopo la supersfida di San Siro contro l'Inter di settimana prossima.

3) Nel duello Spalletti-Mourinho, meglio il portoghese

Un pareggio che va interpretato per come si è svolta la partita. Dopo un discreto primo tempo, Spalletti non riesce a compattare il suo Napoli subendo a più riprese le offensive romaniste. Mourinho cambia la partita già all'intervallo con l'inserimento di Mkhitaryan e trova poi maggiore intensità nella metà campo avversaria. Nel finale anche la condizione fisica ha pesato con i giallorossi superiori ai partenopei, nonostante l'impegno europeo. Il tecnico portoghese si lamentava a inizio campionato per le poche alternative a disposizione, mentre in questa fase i giocatori subentrati sono spesso determinanti. El Shaarawy ha siglato 3 gol in questa Serie A tutti oltre il minuto 90.

4) Insigne capitano in lacrime

Lorenzo Insigne onora al massimo questi ultimi match in maglia napoletana. Si prende la responsabilità di trasformare un rigore pesante che stava per riportare i suoi a ridosso delle milanesi e gioca una partita su buoni livelli. Nel finale di gara al Maradona si sentono fischi all'indirizzo della squadra, ma quando il capitano si porta sotto la curva riceve gli applausi del suo pubblico. L'attaccante a quel punto si emoziona arrivando alle lacrime, capendo forse che lo scudetto inseguito per molti anni sta lentamente svanendo.

Lorenzo Insigne in lacrime dopo Napoli-Roma 1-1 Credit Foto Getty Images

5) Roma, la Conference League è possibile

La Roma è nel momento di forma probabilmente migliore della sua stagione. Sia in campionato che in Conference League si vede una squadra solida e ben preparata sotto la guida esperta di José Mourinho. Il portoghese sa come vincere una competizione europea e ai capitolini un trofeo internazionale manca da tantissimo tempo (Coppa delle Fiere 1960-1961). La semifinale con il Leicester sarà un ostacolo importante ma non insormontabile. Il clima infuocato dell'Olimpico aiuterà a spingere la squadra verso la finale di Tirana.

