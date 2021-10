Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Roma e Napoli (qui il REPORT ), valido per la nona giornata di Serie A arbitrato dal signor Davide Massa di Imperia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Olimpico" di Roma.

La moviola di Roma-Napoli (arbitro Massa)

9’ GIALLO PER MOURINHO - Politano punta Vina che lo stende prima dell'ingresso in area di rigore della Roma, il tecnico giallorosso non gradisce il fischio e Massa ammonisce il tecnico portoghese.

45’ PRESUNTO CALCETTO DI OSIMHEN A MANCINI, MASSA LASCIA CORRERE – Contrasto aereo tra Mancini e Osimhen, col nigeriano che da terra scalcia leggermente il difensore giallorosso che crolla a terra enfatizzando il contatto. L’arbitro decide di lasciar correre facendo imbufalire i tifosi e i giocatori giallorossi che chiedevano almeno il giallo.

81’ ESPULSO MOURINHO - Il tecnico della Roma viene espulso dopo aver scalciato una bottiglietta dopo un fallo non fischiato da Massa che spedisce in tribuna Mourinho, che lascia il campo con l’ovazione dei suoi tifosi. Fischi invece per Massa.

88’ ANNULLATO GOL AD OSIMHEN – Ruiz crossa in area per Osimhen, che incorna il traversone e trafigge Rui Patricio, il nigeriano però parte in posizione di netto offside ravvisato dal guardalinee in presa diretta. Decisione confermata dal VAR.

95’ ESPULSO ANCHE SPALLETTI - Spalletti espulso dopo il fischio finale: il tecnico partenopeo applaude Massa prima di salutarlo, il fischietto ligure prende il gesto di Spalletti in maniera sarcastica e sventola il cartellino rosso. Incredulo Spalletti, la sensazione è che si sia trattato di un grande malinteso.

