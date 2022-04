Napoli-Sassuolo, match valido per la 35esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 6-1, frutto delle reti di Koulibaly, Osimhen, Lozano, Mertens (doppietta), Rrhamani e Maxime Lopez. La gara è stata arbitrata da Rapuano. Con questo risultato la formazione di Luciano Spalletti torna alla vittoria e ipoteca la qualificazione in Champions League. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 7 - Quando viene chiamato in causa risponde presente, anche in occasione del gol di Maxime Lopez.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Il ritorno in campo dal primo minuto dopo l'infortunio è soft: non poteva chiedere di meglio. (Dall'82' Alessandro ZANOLI S.V.)

Kalidou KOULIBALY 8 – Sblocca la partita con lo stacco da calcio d'angolo, in difesa è sempre autorevole: gigante.

Amir RRHAMANI 7 – Trova anche la gioia del gol. Una bella soddisfazione dopo un'ottima prova.

Mario RUI 6,5 – Prestazione importante in entrambe le fasi: si rende pericoloso dalle parti di Consigli ed è bravo in copertura. (Dall'82' Faouzi GHOULAM S.V.)

Fabian RUIZ 7 – L'assist per Mertens è l'highlight di una partita giocata su un ottimo livello. (Dal 77' Diego DEMME S.V.)

André Zambo ANGUISSA 6,5 – Partita di spessore. Emblematico il recupero su Scamacca, lanciato nello spazio, nel primo tempo.

Hirving LOZANO 7 – Segna il gol che chiude la partita su una gran palla di Osimhen. Si fa trascinare dall'entusiasmo. (Dal 77' Matteo POLITANO S.V.)

Dries MERTENS 8 – In palla: in avvio crea occasioni, poi segna e nella ripresa trova la doppietta. Una garanzia.

Lorenzo INSIGNE 7,5 – Due assist al bacio da calcio d'angolo per indirizzare la sfida, poi una serie di ottime giocate.

Victor OSIMHEN 7,5 – Palo, gol, assist, diverse occasioni: protagonista assoluto della festa del Napoli. (Dal 77' Eljif ELMASS.V.)

All. Luciano SPALLETTI 7 – Complice un Sassuolo a tratti impresentabile, il Napoli dà un bel segnale a tutti: la squadra è compatta. E l'obiettivo Champions è raggiunto.

Lorenzo Insigne festeggia insieme a Mertens e Koulibaly, Napoli-Sassuolo, LaPresse Credit Foto LaPresse

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5 – I giocatori del Napoli arrivano da tutte le parti: fa quel che può.

Mert MULDUR 5,5 – Ci prova fino alla fine, l'ultimo ad arrendersi.

Vlad CHIRICHES 4 – Un disastro. Perde un pallone pessimo per il palo di Osimhen in avvio e compie errori e ripetizione. (Dal 46' Kaan AYHAN 5 - Leggermente meglio di Chiriches, ma viene inghiottito dalla negatività dei suoi compagni).

Gian Marco FERRARI 5,5 – Quando può ci mette una toppa, ma il Napoli arriva da tutte le parti. Tra i meno peggio del Sassuolo.

ROGERIO 5 – I primi minuti sono buoni, poi inizia il disastro collettivo e sono dolori anche per lui.

Maxime LOPEZ 5 – Dormita in occasione del gol del 3-0: si fa soffiare il pallone da Mertens sulla trequarti. Quantomeno segna il gol della bandiera.

Davide FRATTESI 5,5 – Solito lavoro, ci prova anche dalla distanza e da pochi passi nella ripresa. Ma affonda come tutto il Sassuolo. Prende un giallo ingiusto per simulazione. (Dal 72' Francesco MAGNANELLI 5 - Ha una palla per colpire dalla trequarti, con spazio: in curva).

Domenico BERARDI 4,5 – Nel primo tempo non tocca palla, nella ripresa - quando ci prova - sbatte su Koulibay e la difesa del Napoli.

Giacomo RASPADORI 4,5 – Il suo nome viene pronunciato pochissime volte. Sparisce dal campo dopo pochi minuti.

Filip DJURICIC 5 – Il ritorno da titolare dopo diverso tempo è un incubo: resta in campo nemmeno mezz'ora, assente. (Dal 25' Matheus HENRIQUE 5,5 - Ci mette una buona voglia).

Gianluca SCAMACCA 5 – Ha solo una conclusione a disposizione, un tentativo di destro spalle alla porta. Uno dei pochi palloni toccati. (Dal 46' Gregoire DEFREL 5,5 - Entra con un buon piglio e prova a farsi sentire dalle parti di Ospina).

All. Alessio DIONISI 4 - Vero che le ambizioni di classifica non ci sono più, ma il Sassuolo odierno è impresentabile.

