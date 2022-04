Sospiro di sollievo in casa Napoli. Mercoledì aveva concluso in anticipo l’allenamento a Castel Volturno per un “risentimento alla coscia sinistra”, come riportato dal bollettino giornaliero del club. Si era reso necessario, dunque, il ricorso ad esami strumentali alla parte dolorante che hanno dato esito negativo ed. L'attaccante nigeriano sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per la delicatissima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma al Maradona domenica alle 15.