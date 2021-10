Luciano Spalletti parla alla vigilia del match contro gli emiliani in conferenza stampa. "Il Bologna è una squadra caparbia e indomita, per vincere ci vorrà forza e qualità. Bisogna cercare di vincere per proseguire a dare un senso al nostro campionato. Ci vuole prestazione e successo, non sarà facile perché troviamo davanti un Bologna con il ghigno del suo allenatore. Poi se ci ha messo mano alla rosa Walter Sabatini, significa che è un gruppo che ha un senso compiuto. E poi è riuscita a recuperare il Milan con 2 espulsioni, significa che hanno tanta convinzione e forza".

Sul Milan che ha giocato prima

"Uno stimolo, non una pressione. Noi dobbiamo sempre dimostrare quello che è il nostro valore, poi se gli altri hanno vinto o perso non significa nulla. Non dobbiamo fare la corsa su noi stessi ed essere convinti delle nostre potenzialità".

Sugli arbitri

"Io parlo molto con gli arbitri e ho anche detto che lamentarsi è da sfigati. Io non sono stato né ironico e né irrispettoso. Io sono stato solo una persona che ha espresso il proprio parere. Ma se il mio modo di esprimermi è stato frainteso, sono io che dovrò essere più attento. Io non volevo certamente offendere Massa.In futuro sarò più chiaro con il direttore di gara, io a Massa ho fatto i complimenti".

Var chiamato dagli allenatori?

"Potrebbe essere una cosa interessante, ma bisogna riflettere. Di certo le Società potrebbero avere un professionista, come un ex arbitro, nel loro interno che possano utilizzare bene la chiamata. Io non saprei dire onestamente quale possa essere la giusta chiamata, magari con l’ausilio di una telecamera personale".

Turnover?

"Vanno valutate sicuramente delle situazioni, giocheremo ogni 3 giorni, ma il criterio è sempre lo stesso, ovvero quello di far giocare la maggior parte dei miei giocatori in rosa. L’obiettivo è distribuire forze ed energie anche per dare maggiore pressione all’avversario con uomini freschi. Molto spesso i successi nascono dagli ingressi dalla panchina".

Sulla Superlega

"Non mi pare una buona idea selezionare solo alcune squadre e tenere fuori altre. Penalizzerebbe tanti tifosi che meritano di partecipare a tutte le competizioni che contano"

Sulla Copa Maradona

"So che il presidente sta organizzando qualcosa, ci sono ragionamenti in evoluzione. La Copa Maradona ci soffocherebbe ancora di più, penso sia giusto non partecipare a questa competizione. Ma è giusto partecipare a qualsiasi evento sarà fatto in funzione di Diego".

