Luciano Spalletti carica l'ambiente azzurro ricordando di come l'obiettivo principale della stagione sia il piazzamento in zona Champions League e ringraziando il presidente rush finale. Le parole dell'allenatore pre Sassuolo: In vista del match importantissimo contro il Sassuolo,ricordando di come l'obiettivo principale della stagione sia il piazzamento in zonae ringraziando il presidente Aurelio De Laurentiis che, in settimana, ha ricompattato tutto l'ambiente in vista di questo

"Le certezze di questa settimana sono quelle tracciate dal presidente: ha dimostrato grande sensibilità nel riunire tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato soddisfazioni in tante partite. E' stata la cosa giusta, la sua presenza dà sempre stimoli ai calciatori. Ha parlato con tutti a queste cene rendendosi conto del momento attuale, si riparte da questo gruppo forte e unito che vuole raggiungere l'obiettivo di inizio stagione che è la Champions".

IL FUTURO

"Non abbiamo parlato di niente, siamo tutti proiettati a voler far bene queste 4 partite visto cosa è successo soprattutto ad Empoli. Il presidente ha a cuore questo e ha trasferito il messaggio. Il mio futuro è Napoli-Sassuolo, sul mio lavoro ho un altro anno di contratto e ha un'opzione la società. Io voglio rimanere, ho firmato un biennale, mi sento benissimo in questa città e non vedo problemi".

LA SCONFITTA CONTRO L'EMPOLI

"Non sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra ad Empoli, ma va fatto uno 'zoom out' e non si deve prendere solo una parte di quello che succede. Siamo stati bravi a crearci una chance importante e non l'abbiamo sfruttata, è un dispiacere di tutti, però siamo in lotta per la Champions e siamo tranquilli dell'aver fatto il nostro lavoro e anche bene.

Ad Empoli ci sono stati 10 minuti che ci sono costati molto, abbiamo commesso errori tecnici che abbiamo analizzato e che non vanno rifatti. Poi si tirano fuori sempre manfrine, ma non è successo tutto ciò. Abbiamo perso una partita che non andava persa per come l'avevamo preparata. Ma abbiamo lavorato correttamente e il presidente ci ha dato una mano".

IL SOGNO SCUDETTO

"Ingolositi per lo Scudetto? La squadra aveva mostrato un calcio fantastico e reagito a sconfitte, era il momento di spingere sul gas rendendo partecipe la squadra che si poteva lottare con chi ora se lo contende. Invece non ce l'abbiamo fatta perchè abbiamo perso qualche punto per strada più volte ad intervalli e bisogna rendersi conto della realtà e del risultato sul campo, non portando però questa delusione a livello tale da oscurare che siamo in lotta per la Champions dalla prima partita, che è il nostro obiettivo, mettendo fuori dal 'condominio' 3-4 squadre che ora stanno facendo un grande campionato".

MERET DOPO L'ERRORE

"Meret sta come chi commette un errore, ma l'errore è anche mio perchè gli chiedo sempre di giocare la palla coi piedi. Secondo me il portiere diventerà un calciatore di movimento, non deve solo parare ma anche costruire iniziando l'azione come i difensori, perchè ormai tutte le squadre qui e all'estero ti vengono addosso facendo uomo contro uomo e non hai possibilità di cominciare facilmente l'azione, perciò serve l'aiuto del portiere".

