Il Napoli, ancora a punteggio pieno in campionato e reduce dalla bella vittoria contro il Legia in Europa League, vola all'Olimpico per affrontare la Roma di Josè Mourinho. Non una partita come le altre per Luciano Spalletti che in giallorosso ha vissuto forse i suoi anni più belli da allenatore vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana dal 2005 al 2009 e poi nella stagione 2016/17.

“Faccio questo mestiere da tanti anni ed ho capito una cosa: per essere felice devo essere in piazze con umori forti, nel bene e nel male. Da questo punto di vista Roma-Napoli è la mia partita, la partita della mia vita. La Roma non sarà mai un nemico per me e per quanto mi riguarda non c’è alcun passato da sconfiggere, ma solo una partita importantissima per il futuro del Napoli che noi dovremo provare a vincere”.

Sul momento della Roma

“Ci sono momenti nei quali si fa meglio ed altri nei quali le cose vanno peggio, quello che è certo è che la Roma è forte ed è guidata da un grande allenatore. Mourinho è uno di quelli che migliora la qualità dell’intero campionato. Ho sempre guardato a ciò che fanno i tecnici più bravi di me e lui è uno di questi, poi c’è la partita e lì vedremo cosa fare. I calciatori dovranno fare delle scelte, prendere delle iniziative e sono sicuro che la mia squadra saprà dove andare. Le difficoltà ci saranno, affronteremo una gara molto difficile”.

Su Mourinho

“E’ un onore essere accostato a lui, ma Mourinho è una cosa differente. Ha insegnato a dare importanza alle conferenze e a cosa dire nel corso delle riunioni con la squadra. Domani rischiamo entrambi, perché per motivi diversi Roma-Napoli è una partita che può dare una svolta ad entrambe le squadre. Dovremo arrivarci al top”.

Sui possibili fischi dell'Olimpico

“E’ già successo, ma i fischi non li merito. Io so quanta passione e quanto amore ho messo per la Roma. Se mi fischieranno mi farò consolare dai ricordi e dagli applausi di quelle grandi partite giocate proponendo un calcio spettacolare con giocatori magnifici”.

Sulla dichiarazione di Walter Sabatini ("Preferisco Osimhen a Mbappé oggi come oggi")

“Io la penso come lui. Che contributo potrà dare a questa partita? Può dare sempre il suo contributo, anche in allenamento si vede che fa cose importanti ed ora sta giocando molto meglio anche nello stretto. Le qualità ci sono tutte e lui riesce a metterle in campo”.

