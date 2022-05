Incredibile messaggio da parte di alcuni 'tifosi' napoletani a Luciano Spalletti: durante la finale di 16-10-21: "Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!"', ovvero 'basta che te ne vai'. Firmato, 'I Mariuoli'. : durante la finale di Coppa Italia , infatti, è stato esposto uno striscione durissimo contro l'allenatore che recita: '!"', ovvero 'basta che te ne vai'. Firmato, ''.

Una contestazione che giunge alla fine di un campionato particolare per il Napoli, partito con l'obiettivo Champions League (raggiunto aritmeticamente con ben tre giornate d'anticipo) ma trovatosi a lottare per lo Le parole si riferiscono allo scorso 16 ottobre quando al tecnico gli è stata rubata l'auto parcheggiata sotto l'albergo che è la sua dimora napoletana., partito con l'obiettivo(raggiunto aritmeticamente con ben tre giornate d'anticipo) ma trovatosi a lottare per lo Scudetto . Salvo poi lasciare il duello alle due formazioni milanesi, probabilmente più attrezzate mentalmente e tecnicamente.

Inoltre, dopo la sconfitta in rimonta subita contro l'Empoli, i tifosi hanno lanciato le uova sul pullman azzurro, chiaro segno di protesta e, come se non bastasse, in occasione del 35° anniversario della conquista del primo tricolore è apparso un altro striscione cone la scritta: 10 maggio 1987: "35 anni or sono, altri uomini, altri valori. Della me*** attuale preserviamo solo i colori".

Spalletti: "A Napoli sto benissimo, voglio rimanere"

