Ci pensa sempre lui, Victor Osimhen. Il Napoli prosegue la propria frenetica corsa e vince l’ottava partita in altrettante giornate di campionato: il colpo di testa dell’attaccante abbatte il Torino all’81’ e riporta i partenopei in vetta da soli, dopo il sorpasso momentaneo del Milan. Partita intensa e divertente, con tanti episodi da sottolineare. A partire dal rigore fallito da Insigne nel primo tempo, il terzo in questa stagione. I granata provano a incidere e nella ripresa vanno più volte vicini al gol con Brekalo, mentre dall’altra parte viene annullato un gol a Di Lorenzo per fuorigioco e Lozano colpisce il palo. Il bugiardo 0-0 si schioda dal tabellino dopo un’azione frenetica del Napoli, culminata con la spazzata di Lukic sulla schiena di Elmas: Osimhen si ritrova il pallone nelle vicinanze e di testa fa impazzire il Maradona.

ll tabellino

NAPOLI-TORINO 1-0 (primo tempo 0-0)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski (71' Elmas); Politano (59' Lozano, 89' Jesus), Osimhen, Insigne (71' Mertens). All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez (66' Buongiorno); Singo, Lukic, Mandragora (8' Kone, 89' Warming), Ola Aina; Linetty (66' Pobega), Brekalo; Sanabria (67' Belotti). All. Juric

Gol: 81' Osimhen (N)

Ammoniti: Rodirguez (T), Linetty (T), Pobega (T), Koulibaly (N), Anguissa (N)

La cronaca in 7 momenti chiave

20' GRANDE OCCASIONE PER OSIMHEN - Cross di Di Lorenzo, stacco da ottima posizione dell'attaccante del Napoli: alto, enorme chance.

27' MILINKOVIC-SAVIC PARA IL RIGORE A INSIGNE - Fallo di Kone su Di Lorenzo: rigore. Pessimo penalty del capitano del Napoli, debole e poco angolato: il portiere intuisce.

45' LINETTY SUL FONDO - Contropiede del Torino, Brekalo gestisce male: conclusione dell'ex Samp sul fondo dal limite.

59' ANNULLATO IL GOL DI DI LORENZO - Stacco di testa vincente su punizione di Mario Rui, ma c'è fuorigioco: verdetto dopo l'intervento della Var.

63' PALO DI LOZANO - Osimhen ha campo davanti e allarga per il messicano: diagonale a cercare il secondo palo, legno pieno.

65' OSPINA SU BREKALO - Azione personale del giocatore del Toro, grande parata ravvicinata del portiere.

81' GOL DI OSIMHEN - Azione nello stretto dei partenopei, Lukic spazza addosso a Elmas e il pallone arriva all'attaccante, che di testa insacca.

MVP

Victor OSIMHEN - Partita complicata, con la super prova in marcatura di Bremer ad annullarlo. Nonostante questo, quando ha campo è devastante. E il gol di testa è pesantissimo: sempre più decisivo.

Fantacalcio

Promosso. Vanja MILINKOVIC-SAVIC - Rigore parato e quasi porta inviolata: il gol di Osimhen ha rovinato una giornata che poteva essere eroica per il portiere granata. Ma il voto è comunque alto.

Bocciato. Lorenzo INSIGNE - Terzo rigore fallito in stagione. Che le voci di mercato stiano minando la tranquillità del capitano? Intanto, il voto al fantacalcio è una brutta botta.

Le pagelle

