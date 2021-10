Napoli-Torino, match dell'8a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena alo stadio Maradona, si è concluso col punteggio di 1-0. A decidere il match è stato un colpo di testa di Victor Osimhen all'81'. In precedenza, rigore fallito da Lorenzo Insigne e gol annullato a Giovanni di Lorenzo, oltre al palo di Hirving Lozano. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

Serie A Il Napoli non si ferma: Osimhen abbatte il Torino, 1-0 4 ORE FA

David OSPINA 6,5 – Pochi interventi ma efficaci: importante parata su Brekalo nel secondo tempo, sullo 0-0.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Ottima prestazione in entrambe le fasi: sia quando c’è da contenere, sia quando è richiesta iniziativa e qualità. Segna ma il fuorigioco spegne l’esultanza.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Ha una grande occasione per segnare nel primo tempo. Dietro gioca la solita prova di grande livello.

Amir RRHAMANI 6 – La sua è una fase difensiva più silenziosa di quella di Koulibaly e fatta di letture: promosso.

Mario RUI 6 – Soffre la fisicità di Singo, una delle armi principali usate dal Torino di Juric. Tiene botta come può e dà il suo contributo davanti: bello l’assist per il gol annullato a Di Lorenzo.

Fabian RUIZ 6 – Non si fa vedere con giocate particolarmente brillanti, ma è comunque importante nelle due fasi.

André Zambo ANGUISSA 6,5 – Ennesima prestazione di livello: non è più una sorpresa. Fisicità ma anche personalità con la palla tra i piedi.

Piotr ZIELINSKI 5,5 – Un po’ in ombra: non riesce a legare bene il gioco come al solito. (Dal 71’ Eljif ELMAS 6 – È involontariamente protagonista del gol di Osimhen, con il fortuito assist di schiena).

Matteo POLITANO 5,5 – Non riesce a essere sufficientemente incisivo: un paio di sporadiche iniziative da fuori area e poco altro. (Dal 59’ Hirving LOZANO 6 – Colpisce un palo molto sfortunato e se la prende quando viene sostituito nel finale. Dall’89’ Juan JESUS S.V.)

Victor OSIMHEN 7 – Partita complicata, con la super prova in marcatura di Bremer ad annullarlo. Nonostante questo, quando ha campo è devastante. E il gol di testa è pesantissimo: sempre più decisivo.

Lorenzo INSIGNE 5,5 – Terzo rigore fallito in stagione. Prova a scrollarsi di dosso la delusione, ma non riesce a essere un fattore (Dal 71’ Dries MERTENS 6,5 – Partecipa alla manovra nello stretto per il gol di Osimhen).

All. Luciano SPALLETTI 6,5 – Vittoria pesante, con pathos, sofferta, Tre punti che dimostrano il caratterere di questo Napoli, in volo grazie all'entusiasmo.

Insigne inseguito da Lukic in Napoli-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Para il rigore a Insigne e resiste agli attacchi del Napoli: può poco in occasione del gol di Osimhen.

Koffi DJIDJI 6 – Un paio di chiusure molto importanti su Osimhen e ricerca costante di Singo.

BREMER 6,5 – Sontuosa prestazione in marcatura su Osimhen. È costante per tutto l’arco della partita, a eccezione di un errore che dà il via all’azione del palo di Lozano.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Prestazione solida e puntuale, senza sbavature. (Dal 66’ Alessandro BUONGIORNO 5,5 – Non perfetto in fase difensiva).

Wilfried SINGO 6,5 – Spinta costante, è lui il fulcro dell’attacco granata.

Sasa LUKIC 5 – Prestazione negativa, con diversi interventi scomposti e poca incisività. E, soprattutto, con la spazzata sulla schiena di Elmas per il gol di Osimhen.

Rolando MANDRAGORA S.V. – La sua partita dura solo qualche minuto a causa di un infortunio: sfortunato. (Dal 8’ Ben Lhassine KONE 5,5 – Entra con una buona personalità ma commette ingenuamente il fallo da rigore su Di Lorenzo).

Ola AINA 6 – Anche lui, come Singo, si fa spesso vedere in spinta ma con meno costanza. È comunque pericoloso quando sale.

Karol LINETTY 5,5 – Ha una buona occasione in contropiede nel finale di primo tempo, per il resto si vede poco. (Dal 66’ Tommaso POBEGA 5,5 – Subito giallo dopo pochi secondi in campo. Ci prova da fuori ma senza pretese).

Josip BREKALO 6,5 – Il più pericoloso del Torino. Le uniche pecche sono le due ripartenze gestite male nel finale di primo tempo, ma per il resto mette in mostra una grande qualità.

Antonio SANABRIA 5 – Di fatto assente dal match: un solo tentativo e impreciso dalla trequarti. Per il resto non si nota. (Dal 67’ Andrea BELOTTI 6 – Riassaggia il campo: deve trovare la condizione).

All. Ivan JURIC 6 - Il Torino si dimostra squadra in forma e ostica per tutti. Il match avrebbe anche potuto girare dalla parte granata.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Spalletti: "Calendari pressanti? Il carico è troppo alto" IERI A 13:54