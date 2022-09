Dopo l'exploit col Milan a San Siro e la sosta nazionali, il Napoli capolista di Luciano Spalletti si rituffa in campionato ospitando il Torino di Juric. Ecco le parole dell'allenatore toscano alla vigilia del match del Maradona:

Ad

Sul primo crocevia

Serie A Probabili 8ª: Asllani titolare con la Roma, Dybala dalla panchina 18 ORE FA

"Ogni partita serve a ricordare se siamo forti oppure no, è un discorso che va al di là della valutazione di una gara, il percorso sarà lungo e difficile e tutte le volte dobbiamo rifare le stesse cose, serve impegno costante non solo per il risultato ma per quanto riguarda lo sviluppare ogni singolo allenamento, con gli atteggiamenti corretti per avere continuità nel lungo periodo. Io non ho mai visto assegnare scudetti a settembre, ma sempre a giugno e c'è tanta strada da fare".

Sul dualismo tra Raspadori e Simeone

"Entrambi giocheranno, per arrivare a fare un percorso lungo dobbiamo avere gente in condizione e stimolata. Non è facile e vanno utilizzati i 5 cambi. Rigiochiamo martedì per cui anche scrivere chi è titolare e l'altro no, cambia poco. Noi abbiamo loro due per 90' e poi altri 90' martedì e li utilizzeremo insieme, sono due titolari".

Sulla rosa e gli obiettivi

"Siamo una squadra giovane ma ambiziosa, i più giovani vogliono diventare dei campioncini e la società è stata molto brava. Noi vogliamo essere in lotta fino in fondo per il campionato, c'è un'alta classifica affollata con squadre forti che stanno producendo un buon calcio. Noi ci siamo adattati bene, stiamo portando avanti il nostro discorso e c'è da continuare con questo atteggiamento".

Sulla sosta

"A parte Lozano, non abbiamo avuto problemi di infortuni in questa pausa nazionali, anzi: molti nostri giocatori, che quando vanno via monitoriamo giorno dopo giorno, hanno dato seguito al gioco che abbiamo qui al Napoli".

Spalletti: "Vi racconto le grandi qualità di Raspadori..."

Serie A Juve, senti Pogba: "Voglio riprendermi il posto che mi spetta" IERI ALLE 07:55