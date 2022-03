Il Napoli crede ancora nella corsa scudetto? La domanda viene posta a Luciano Spalletti nella conferenza stampa che precede la sfida di sabato con l'Udinese, valida per il 30° turno di Serie A

Se guardiamo la classifica, chi è davanti ha più percentuale, come chi deve recuperare una partita, ma se vediamo le percentuali basate su il valore delle 4 squadre, dico 25% ciascuna! Ma la classifica vale"

Ad

Noi ci crediamo

Serie A Pioli: "Ibra sta meglio. Diaz e Tonali? Devo valutare" 4 ORE FA

"Dal punto di vista nostro, l'entusiasmo che percepiamo è fortissimo. Basta pensare alle ultime partite che abbiamo giocato, il percorso per arrivare allo stadio: era tutto un 'vai frena, vai frena'. Quello è l'amore che si trasmette alla squadra, io penso che nel prossimo mercato non andremo a cercare altri tifosi, sotto questo aspetto qui siamo apposto. I nostri li abbiamo, ci bastano e gli dobbiamo sempre restituire delle soddisfazioni. Abbiamo queste nove storie da raccontare e dobbiamo essere felici e riconoscenti per questo, per esserci. Dobbiamo viverle da protagoniste queste storie perché i nostri tifosi ci sono, sono lì, sia in casa che in trasferta".

L'Udinese

"Le insidie sono molte, Marino e Pozzo sanno costruire per gli obiettivi che vogliono raggiungere. Marino crea ordine nelle situazioni, in campo è così, i giocatori sono scelti bene per i loro obiettivi. Le ripartenze sono un'insidia se non hai equilibrio, la forza sulle palle inattive perché hanno fisicità, e poi hanno grande estreo in 3-4 elementi, elementi di livello che possono fare mercato importante. Dovremo avere equilibrio, gestire la partita ed avere chiaro cosa ci giochiamo in queste 9 storie"

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Arrivabene: "Gli ottavi erano l'obiettivo. Dybala? Nulla è deciso" 8 ORE FA