l’unica squadra imbattuta nei top 5 campionati d’Europa dopo 8 giornate: questo Napoli può riuscire dove quello targato Sarri fallì, ovvero riportare lo Scudetto all'ombra del Vesuvio a 32 anni di distanza dall'ultima volta? Il Napoli di mister Luciano Spalletti ha eguagliato la partenza perfetta del Napoli di Sarri 2017-2018 (record assoluto del club) e i partenopei sono così a tutt’ogginei top 5 campionati d’Europa dopo 8 giornate: questo Napoli può riuscire dove quello targato Sarri fallì, ovvero riportare lo Scudetto all'ombra del Vesuvio a 32 anni di distanza dall'ultima volta?

I numeri

7 sull’Inter campione d’Italia uscente e terza forza della classifica: il Napoli dello Spallettone ha il secondo miglior attacco soli tre gol incassati sin qui. A riprova del marchio di fabbrica delle squadre del tecnico toscano: solidità ed equilibrio virtuoso tra fase difensiva e fase offensiva in un 4-2-3-1 fluido (con variante 4-3-3) a tenuta stagna ma al contempo qualitativo. Il letale riferimento avanzato di bomber Victor Osimhen - già 5 gol per l’ex Lille e un'impressione generale di strapotere fisico addizionato a una tecnica tutt'altro che disprezzabile - è il più classico degli ombrellini sul long drink. 8/8 in campionato, +2 sul brillante Milan di Pioli, addirittura +e terza forza della classifica: il Napoli delloha il secondo miglior attacco della Serie A con 19 reti all'attivo e per ampio margine la miglior difesa conA riprova del marchio di fabbrica delle squadre del tecnico toscano: solidità ed equilibrio virtuoso tra fase difensiva e fase offensiva in un 4-2-3-1 fluido (con variante 4-3-3) a tenuta stagna ma al contempo qualitativo. Il letale riferimento avanzato di- già 5 gol per l’ex Lille e un'impressione generale di strapotere fisico addizionato a una tecnica tutt'altro che disprezzabile - è il più classico degli ombrellini sul long drink.

Fin dove può osare?

Questo Napoli nasce dalle ceneri della squadra guidata da Gennaro Gattuso che lo scorso anno bucò la qualificazione in Champions per l’incredibile harakiri di Verona: con un Osimhen a pieno regime (a differenza dello scorso quando accumulò solo 16 presenze dal primo minuto), l’innesto del formidabile Zambo Anguissa e la guida salda dall’area tecnica di Luciano Spalletti questa squadra è destinata a rimanere in alta quota e crediamo abbia tutte le carte in regola per giocarsi lo Scudetto fino all’ultimo respiro, anche in una piazza turbolenta come quella di Napoli. Che può spingere come nessun'altra al mondo, così come arroventarsi di fronte ai primi balbettii. Vietato nascondersi.

Prove di percorso netto: il calendario

AVVERSARIO DATA DIFFICOLTA' ROMA 24/10 **** Bologna 28/10 ** SALERNITANA 31/10 * Verona 07/11 *** INTER 21/11 *****

(In maiuscolo le gare in trasferta, valutazione di difficoltà da 1 a 5 stelline)

Spalletti: "Sono contadino, per me sognare non è mai prudente"

