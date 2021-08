La prima del nuovo Napoli di Spalletti è thriller, ma gli azzurri partono con tre punti: Insigne ed Elmas abbattono il Venezia nella ripresa davanti al pubblico del Maradona. Risultato tutt'altro che scontato, considerando l'espulsione precoce di Osimhen (sbracciata su Heymans al 23') e il rigore fallito da Insigne al 57', sullo 0-0. Cinque minuti più tardi il capitano azzurro si ripresenta dal dischetto e non trema, al 72' Elmas chiude il match: al Venezia non basta l'uomo in più e un buon atteggiamento per uscire con punti dal Maradona.

Il tabellino

NAPOLI-VENEZIA 2-0 (primo tempo 0-0)

Serie A Napoli-Venezia 2-0, pagelle: Insigne, prova da leader UN' ORA FA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz (72' Gaetano), Lobotka, Zielinski (35' Elmas); Politano (71' Lozano), Osimhen, Insigne (85' Petagna). All.: Spalletti.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi (51' Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino (64' Tessmann), Peretz, Heymans (75' Dezi); Di Mariano (64' Sigurdsson), Forte, Johnsen. All: Zanetti.

Gol: 62' rig. Insigne (N), 72' Elmas (N)

Ammoniti: Fiordlino (V), Caldara (V), Heymans (V), Ebuehi (V), Forte (V), Ruiz (N), Ceccaroni (V), Tessmann (V)

Espulso: Osimhen (N)

Victor Osimhen espulso dall'arbitro Aureliano, Napoli-Venezia, LaPresse Credit Foto LaPresse

Classifiche e risultati

La cronaca in 7 momenti chiave

8' OSIMHEN A UN PASSO DA GOL - Altro rischio enorme di Maenpaa, che aspetta a rinviare: pallone addosso all'attaccante e alto di niente.

22' POLITANO PERICOLOSO - Gran palla di Insigne sul secondo palo, l'ex Inter colpisce di prima al volo: Maenpaa copre bene il palo.

23' ESPULSO OSIMHEN - Colpo a Heymans nell'area di rigore del Venezia, rosso diretto.

57' INSIGNE SBAGLIA IL RIGORE - Cross di Mario Rui, braccio di Caldara: rigore. Ma Insigne lo spara alle stelle: si resta sullo 0-0.

62' INSIGNE TRASFORMA IL RIGORE - Mano di Ceccaroni su conclusione di Di Lorenzo: questa volta il fantasista non sbaglia.

68' OCCASIONE VENEZIA - Johnsen sfonda sulla sinistra, scarico per la punta che calcia di prima: largo di niente.

72' GOL DI ELMAS - Lozano entra benissimo, grande azione con Insigne: il pallone arriva a Elmas, che rientra sul destro e stringe bene sul primo palo.

Il momento social

Il migliore

Lorenzo INSIGNE - Prova da leader vero, in un periodo di voci di mercato e trattative per il rinnovo. Si trascina i compagni sulle spalle e non si abbatte dopo il rigore fallito: cinque minuti più tardi insacca e fa volare il Napoli.

Il peggiore

Victor OSIMHEN – Nei primi minuti è il più ispirato in campo: pressione rabbiosa, intensità, diverse occasioni. Il rosso forse è eccessivo, ma la sbracciata è un’ingenuità enorme.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Serie A Spalletti: "Lamentarsi è da sfigati, Napoli sfida arrapante" IERI A 15:03