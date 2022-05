Sarà un campionato da ricordare, comunque vada. Con tanti verdetti da decidere proprio negli ultimi 90 minuti, praticamente l'unica sicurezza è nei posti Champions League (conquistati da e nelle prime due squadre retrocesse (Venezia e Genoa) con Cagliari e Salernitana che si giocheranno la permanenza in Serie A nell'ultimo turno. Il tutto, nell'attesa delle partite di questa sera dato che si giocheranno Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio con i biancocelesti che, in caso di vittoria allo Stadium, blinderebbero il quinto posto davanti a Roma e Fiorentina. , comunque vada. Con tanti verdetti da decidere proprio negli ultimi 90 minuti, praticamente(conquistati da Milan , Inter, Napoli e Juventus)(Venezia e Genoa) con Cagliari e Salernitana che si giocheranno la permanenza in Serie A nell'ultimo turno. Il tutto, nell'attesa delle partite di questa sera dato che si giocheranno Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio con i biancocelesti che, in caso di vittoria allo, blinderebbero il quinto posto davanti a Roma e Fiorentina.

VOLATA SCUDETTO

Ad

Da decidere sarà il nodo scudetto, con i rossoneri in testa e a +2 sui rivali, nel prossimo turno basterà un punto con il Sassuolo per essere campioni d'Italia. Le prime quattro posizioni valevoli per la Champions League sono bloccate e già decise con Milan, Inter, Napoli e Juventus., con i rossoneri in testa e a +2 sui rivali, nel prossimo turno basterà un punto con il Sassuolo per essere campioni d'Italia. L'Inter , invece, dovrà vincere con la Sampdoria e sperare appunto in una sconfitta dei rossoneri di Pioli nella trasferta a Reggio Emilia. Avendo battuto il Genoa, il Napoli ha blindato aritmeticamente il terzo posto mentre la Juventus, che andrà di scena stasera allo Stadium , chiuderà quarta in una stagione con tante ombre e poche luci.

Serie A Gli orari della 38ª: Sassuolo-Milan e Inter-Samp domenica alle 18:00 2 ORE FA

LOTTA EUROPA/CONFERENCE LEAGUE: 4 SQUADRE PER 3 POSTI

Come detto, in attesa di Juventus-Lazio, con una vittoria i biancocelesti blinderebbero il quinto posto con 65 punti (massimo traguardo per Roma, Fiorentina e Atalanta). Il tutto si deciderà nell'ultimo turno dato il pareggio della Roma col Venezia e la sconfitta dei bergamaschi a San Siro ma ghiotta occasione per i viola che, se dovessero vincere contro la Sampdoria già salva, salirebbero a 62 punti mettendo pressione sulle rivali.

La volata Europa League/Conference League

Classifica Avversario ultima giornata 5. Lazio * 62 punti Verona 6. Roma 60 punti TORINO 7. Fiorentina* 59 punti Juventus 8. Atalanta 59 punti Empoli

* = Lazio e Fiorentina una gara in meno

Immobile va alla conclusione durante il derby Roma-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

BAGARRE SALVEZZA

Nelle ultime giornate si è accesa improvvisamente anche la lotta salvezza grazie soprattutto alla Salernitana, capace di mettere in serie ottimi risultati e che si giocherà la permanenza in Serie A nell'ultimo turno quando affronterà l'Udinese (salva da tempo, attualmente con 44 punti). A sole due lunghezze dietro, c'è il Cagliari che, in una stagione tribolata, ha I sardi dovranno vincere la prossima sfida contro il Venezia e sperare in una sconfitta o un pareggio dei ragazzi di Davide Nicola. grazie soprattutto alla Salernitana, capace di mettere in serie ottimi risultati e che si giocherà la permanenza in Serie A nell'ultimo turno quando affronterà l'Udinese (salva da tempo, attualmente con 44 punti). A sole due lunghezze dietro, c'è il Cagliari che, in una stagione tribolata, ha esonerato Mazzarri anche se il cambio di panchina non ha portato la scossa prevista e i turni senza vittorie sono addirittura quattro.

Arrivo a pari punti Salernitana e Cagliari, chi retrocede?

In caso di arrivo a pari punti, sarebbe la Salernitana ad andare in Serie B: i due incontri di campionato sono terminati in parità e con identico risultato (1-1) e, in questo caso, si guarderebbe la differenza reti generale premia il Cagliari (-34) a fronte dei granata (-41). Nulla da fare, invece, per Venezia e Genoa retrocesse nel campionato di Serie B già in questo turno di campionato.

CLASSIFICA DI SERIE A

Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 69*, Lazio 62*, Roma 60, Fiorentina 59*, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria 33*, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28 (retrocessa in Serie B), Venezia 26 (retrocessa in Serie B). *Una partita in meno

Nicola: "Salernitana squadra simpatia, un onore essere qui"

Serie A Milan, meritare lo Scudetto non basta. Occhio alle feste anticipate 3 ORE FA