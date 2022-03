Beppe Sala passa al contrattacco. Dopo che la Rosea ha aperto in prima pagina con la decisione di Inter e Milan di abbandonare San Siro e di scegliere Sesto San Giovanni come nuova meta per la costruzione del loro impianto, il primo cittadino ha voluto chiarire la sua posizione e ricostruire la vicenda tramite un post su Instagram: Come era lecito attendersi dopo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport , il sindaco di Milanopassa al contrattacco. Dopo che la Rosea ha aperto in prima pagina con laper la costruzione del loro impianto, il primo cittadino ha voluto chiarire la sua posizione e ricostruire la vicenda tramite un post su Instagram:

"Come vedete dall’immagine, le squadre una settimana fa mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico. Una settimana fa, non sei mesi fa. E dalla ricezione di questa lettera non succede più nulla. Oggi la Gazzetta dello Sport esce con questo scoop sull’intenzione di Inter e Milan di costruire il nuovo stadio altrove. Delle due l’una. O la Gazzetta è solo alla ricerca del “titolo”, oppure le squadre a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa. Avendo tra le mani un atto ufficiale voglio pensare di più alla prima ipotesi. In ogni caso vorrei però dire a tutti che in questo difficile momento storico l’Amministrazione Comunale ha anche molto altro a cui pensare".

