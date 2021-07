Entro la settimana, Lele Oriali e Beppe Marotta si parleranno. Sul tavolo c’è il futuro dello stesso Oriali, apparso in bilico dopo l’addio di Antonio Conte. L’Europeo ha dilatato i tempi, ma ora è giusto affrontare la questione. Il first technical manager ha giocato un ruolo importante vicino a Conte nelle ultime due stagioni, è stato più volte il tramite tra il tecnico e la società, ma adesso il modello gestionale del club è cambiato.

In linea generale, con l'avvento di Simone Inzaghi, l'Inter vuole dare un approccio diverso al lavoro di campo. Da capire se Oriali e Marotta si troveranno in sintonia anche in questo nuovo panorama. La sensazione è che si vada verso una separazione. E se così davvero sarà, non è detto che l’Inter voglia scegliere un sostituto (nel caso circola il nome di Riccardo Ferri). Più probabile, però, che il vuoto venga colmato dagli stessi dirigenti nerazzurri, ovvero Marotta e Ausilio, che saranno ancor più vicini e ancor più presenti nel centro sportivo rispetto al passato.

