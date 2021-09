Daniele Orsato torna ad arbitrare una partita dell'Inter: non accadeva da quasi 3 anni e mezzo, per la precisione da quel famoso Inter-Juventus del 28 aprile 2018 a San Siro quando il direttore di gara di Schio era finito nella bufera per non avere estratto il cartellino giallo nei confronti di Pjanic (già ammonito) per punire l'intervento del centrocampista bosniaco ai danni di Rafinha. La mancata espulsione di Pjanic aveva dato il la a una serie di polemiche in una partita che metteva in palio punti pesantissimi per lo sprint scudetto, poi vinto dai bianconeri di Allegri.