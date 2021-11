14agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10...al Napoli, a Mertens, all'omaggio a Maradona

Tutto molto bello", per citare un guru della telecronaca sportiva. La presentazione della statua di Diego Armando Maradona con il commovente e sentito omaggio di tutti i tifosi presenti a Fuorigrotta, il fantastico primo tempo del Napoli, ", per citare un guru della telecronaca sportiva. La presentazione della statua di Diego Armando Maradona con il commovente e sentito omaggio di tutti i tifosi presenti a Fuorigrotta, il fantastico primo tempo del Napoli, le prodezze di Mertens e Fabian Ruiz , a sigillare il 4-0 finale . La ciliegina sulla torta è rappresentata dal primo posto solitario in classifica, complice la sconfitta interna del Milan. Un Napoli bello, affamato, determinato, luccicante, proprio come piaceva a Diego.

Voto 9...al Sassuolo, che dopo la Juventus stende anche il Milan

quattro squadre hanno vinto nello stesso campionato sia in casa della Juve che in casa del Milan: Palermo 2009/10 Inter 2012/13 Sampdoria 2012/13 e Sassuolo 2021/22. L'impresa è di portata enorme. Altro colpaccio. Non come allo Stadium nei secondi finali, ma dominando la ripresa col piglio della grande squadra. Il Sassuolo di Dionisi sfodera la miglior prestazione stagionale e piega il Milan 3-1 a San Siro . Una maledizione per i rossoneri, visto che anche nello scorso torneo i neroverdi si erano imposti (anche in quel caso in rimonta) a Milano. Questo Sassuolo ha ampi margini di crescita, ha giocatori giovani e molto interessanti, gioca un ottimo calcio. Nelle ultime 25 stagioni di Serie A solo: Palermo 2009/10 Inter 2012/13 Sampdoria 2012/13 e Sassuolo 2021/22. L'impresa è di portata enorme.

Voto 8...ad Atalanta e Inter, squadre solide e forti

La Dea si impone a Torino grazie alla poderosa azione di Duvan Zapata , scavando un solco di sette punti con la Juventus e riuscendo in un'impresa che ai bergamaschi mancava da 32 anni. L'Inter vince 0-2 al Penzo di Venezia, accorcia sul Milan e rimane in scia del Napoli. Due vittorie "pesanti", che danno consapevolezza, a due squadre molto forti e decisamente in forma. Occhio ai Gasperini boys, che spesso incantano nella seconda parte di stagione e che ora comunque rimangono quarti, a meno sette dalla vetta. E sopratutto attenzione ai campioni d'Italia in carica, che hanno metabolizzato splendidamente il passaggio da Conte e Inzaghi e hanno messo nel mirino il bis.

Voto 7...al Bologna di Mihajlovic e Arnautovic

trova l'intruso", ma la conferma dell'ottimo inizio di stagione degli emiliani di Mihajlovic: il Bologna non partiva così bene in Serie A da quasi un ventennio (2002/03) e pare aver trovato la giusta alchimia per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il leader offensivo, Marko Arnautovic, mancava come il pane a una squadra che in passato raccoglieva meno di quanto creava. L'austriaco Quota 21 punti al momento: Fiorentina, Juventus, Lazio e Bologna. Non è un gioco tipo "", ma la conferma dell'ottimo inizio di stagione degli emiliani di Mihajlovic: il Bologna non partiva così bene in Serie A da quasi un ventennio (2002/03) e pare aver trovato la giusta alchimia per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il leader offensivo, Marko Arnautovic, mancava come il pane a una squadra che in passato raccoglieva meno di quanto creava. L'austriaco anche con lo Spezia si è guadagnato e ha trasformato il rigore decisivo, dimostrandosi indispensabile per la sua squadra. Nella prossima sfida alla Roma, che dista solo quattro punti in classifica.

Voto 6...alla Roma, vittoria importante ma non del tutto convincente

A proposito,ecco i giallorossi, che con il 31% di possesso palla, stendono all'Olimpico il Torino e allungano su Fiorentina, Juve e Lazio. Una vittoria di quelle che tanto piacciono a Mourinho, decretata proprio dalla rete di Tammy Abraham , il suo pupillo fortemente voluto in estate. Contro l'ostico Torino, la Roma ha concesso qualche occasione di troppo e ha creato pochino, ma ha saputo anche reagire all'infortunio iniziale di Pellegrini. Sufficienza piena, in attesa dei prossimi due impegni con Bologna e Inter.

Voto 5...a Romagnoli, che segna, viene seduto da Berardi e si fa espellere

Tutto in 56 minuti. E cioè quelli trascorsi dallo stacco di testa con cui aveva trafitto Consigli, regalando il vantaggio al Milan, all'espulsione per fallo da ultimo uomo su Defrel, che ha lasciato i rossoneri, già sotto di due gol, in 10 uomini. Nel mezzo una dormita colossale su Berardi, che lo ha seduto in stile Messi con Boateng, e ha infilato per la terza volta il rientrante Maignan. Giornata disastrosa per il difensore rossonero, condivisa con Kjaer (autogol), che ha penalizzato la squadra di Pioli e ha fatto rimpiangere l'assente Tomori. Brutto ko dal quale il Diavolo deve rialzarsi subito.

Sette gol subiti in due partite senza Tomori: l'importanza del centrale ex Chelsea

Voci statistiche Con Tomori Senza Tomori Media punti Serie A Milan 2,67 0 Media gol subiti Serie A Milan 0,92 (11 in 12 giornate) 3,5 (7 in 2 giornate)

Il momento in cui Alessio Romagnoli viene cacciato dall'arbitro Manganiello in Milan-Sassuolo Credit Foto Getty Images

Voto 4...a Udinese-Genoa, due squadre in difficoltà

Lunch match noioso, lento e prevedibile. Due squadre in enorme difficoltà, condizionate dai risultati negativi (il Genoa non vince da 11 giornate, l'Udinese ne ha vinta una delle ultime 10), che hanno palesato tutte le loro paure in 90 minuti privi di emozioni. I friulani hanno almeno 15 punti e possono guardare con moderata serenità al prossimo futuro, il Genoa di Sheva è invece atteso da Milan, Juventus, derby, Lazio e Atalanta. Nemmeno nei film horror...

Voto 3...alla fase difensiva della Lazio e al suo rendimento in trasferta

Altri quattro gol presi, come a Verona. Solo lo Spezia ha incassato più gol della Lazio (17) fuori casa in questa Serie A. I biancocelesti hanno vinto solo una volta fuori casa e si sono consegnati senza colpo ferire a un Napoli superiore in tutto. 25 gol subiti in 14 giornate sono davvero troppi, anche per chi come Sarri ha bisogno di tempo per inculcare nei propri giocatori le proprie idee di calcio. Nel complesso la Lazio resta una mezza delusione finora, una squadra fragile e poco continua, distante sette punti dalla zona Champions.

Lazio, il Napoli al "Maradona" è sempre un tabù: un solo punto conquistato e 25 gol incassati dal 2015 ad oggi!

28/11/2021 Napoli-Lazio 4-0 22/4/2021 Napoli-Lazio 5-2 1/8/2020 Napoli-Lazio 3-1 21/1/2020 Napoli-Lazio 1-0 20/1/2019 Napoli-Lazio 2-1 10/2/2018 Napoli-Lazio 4-1 5/11/2016 Napoli-Lazio 1-1 20/9/2015 Napoli-Lazio 5-0

Voto 2...al Cagliari, che non riesce a risollevarsi

La beffa nel finale firmata Bonazzoli strozza l'urlo in gola alla Unipol Arena e a Walter Mazzarri. Il Cagliari pareggia ancora e non si allontana dal fondo della classifica, occupato in coabitazione proprio con la Salernitana. I sardi sembrano vivere con l'ansia del risultato, tormentati dai tanti imprevisti occorsi in questa prima parte di campionato. Una sola vittoria in 14 turni, appena otto punti conquistati, 29 gol subiti. Eppure la zona salvezza rimane ancora molto vicina e ci sono margini per uscire da questa paludosa situazione.

Voto 1...al finale della Fiorentina, che si butta via ad Empoli

Tutto benissimo fino all'87', poi si è spenta la luce. L'uscita dal campo di un furibondo Vincenzo Italiano fotografa alla perfezione il finale di gara di una Fiorentina impotente, punita dai suoi stessi errori e battuta da un Empoli bravo a rimanere in partita fino all'ultimo . Al solito gol di Vlahovic (29 gol nel 2021, miglior cannoniere nell'anno solare nella storia del club gigliato) hanno risposto Bandinelli e Pinamonti: il derby toscano è azzurro, la prova di maturità della Viola non è stata superata. Rimandati alla prossima (contro la Samp).

Voto 0...alla fase offensiva e all'attacco della Juventus

Non è solo un discorso numerico. O meglio, non bastano gli appena 18 gol segnati in 14 giornate (tredicesimo attacco del torneo) e il fatto che il miglior marcatore sia Leonardo Bonucci (due gol su rigore). Il disastroso avvio di campionato bianconero e il ko interno con la Dea si possono spiegare con mille teorie differenti, dando le responsabilità a qualsiasi dei fattori in causa: l'allenatore, la società, i giocatori. Resta il fatto che una squadra che crea pochissime occasioni, mette raramente i suoi giocatori offensive nelle condizioni di colpire e non ha nessun attaccante in grado di risolvere le situazioni più intricate da solo, difficilmente può ambire alle zone alte della classifica. La Juventus attuale è questa, piena di problemi e facilmente battibile. Non si vedono grandi prospettive future.

