15agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10...a Junior Messias, molto più che una favola

Il Milan vince in scioltezza a Genova contro l'ex Sheva, grazie anche alla punizione di Ibrahimovic. L'infortunio di Kjaer è l'unica nota dolente in un infrasettimanale positivo per i rossoneri, ora a un solo punto dal Napoli capolista. Prima da titolare in Serie A con la maglia del Milan e subito doppietta. Un privilegio per pochi. Junior Messias allunga il suo momento magico e si prenda ancora la scena. Non si può parlare solo di una "favola", ma di un giocatore maturo, pronto, voluto da Pioli e che sarà utile in diverse circostanze., grazie anche alla punizione di Ibrahimovic. L'infortunio di Kjaer è l'unica nota dolente in un infrasettimanale positivo per i rossoneri, ora a un solo punto dal Napoli capolista.

Voto 9...al Bologna, che non si pone limiti

1-0, sesto clean sheet stagionale, un'altra vittoria interna, 24 punti, stesa la Roma di Mourinho. Se si legge in modo veloce e filato, si capisce perfettamente lo splendido stato di forma del Bologna di Sinisa Mihajlovic. La prodezza di Svanberg ha agevolato il compito, ma impressiona nel suo complesso la squadra emiliana, ormai lanciata in alto senza confini. Una formazione abbastanza giovane, spavalda, unita, che segue il progetto del suo tecnico. Un gran bel Bologna.

Voto 8...a Inter e Atalanta, forti e autoritarie

Due squadre che hanno cambiato ritmo, che sono forti e collaudate e che si sono avvicinate alla vetta. I campioni d'Italia in carica mirano al sorpasso su Milan e Napoli, i nerazzurri di Gasperini osservano da vicino la situazione e rimangono in scia. L'autorità di entrambe sembra quella giusta per vivere un ottimo campionato. 4-0 dei bergamaschi al malcapitato Venezia , 2-0 sereno della squadra di Inzaghi allo Spezia. Atalanta e Inter sono sicuramente le due formazioni in copertina nel mese di novembre., che sono forti e collaudate e che si sono avvicinate alla vetta. I campioni d'Italia in carica mirano al sorpasso su Milan e Napoli, i nerazzurri di Gasperini osservano da vicino la situazione e rimangono in scia. L'autorità di entrambe sembra quella giusta per vivere un ottimo campionato.

Voto 7...alla Juventus di Dybala-Morata, che prova a ripartire

Non senza qualche patema, ma in deciso miglioramento rispetto alle recenti uscite. La Juventus esce da Salerno con tre punti e con una piccola dose di ritrovata autostima dopo le figuracce contro Chelsea e Atalanta. Nulla di trascendentale contro il fanalino di coda Salernitana, ma quantomeno un moto d'orgoglio scattato nella testa di diversi giocatori, con Dybala a Morata in testa. Il calendario pare in discesa, ma con la Juventus 21/22 non si possono fare previsioni. Ora Genoa, Venezia, Bologna e Cagliari, prima della sosta natalizia. Cambierà marcia la Vecchia Signora?

Voto 6...al Cagliari, che strappa un buon pareggio a Verona e scopre Radunovic

Un altro pareggio, ottenuto stavolta in un campo difficile come il Bentegodi. La squadra di Mazzarri ha finalmente lasciato l'ultimo posto, ma deve ringraziare il sostituto di Cragno, Radunovic, per essere uscito indenne dalla sfida contro il Verona. Un piccolo passo in avanti in classifica, che dà morale e compatta un gruppo fin qui troppo tormentato dall'ansia del risultato. C'è margine per rimontare.

Voto 5...al Napoli, sfortunato e stoppato

Una serata a due facce per gli azzurri, belli per un'ora e poi sommersi dall'ondata neroverde, fino a rischiare addirittura di subire il terzo gol nel recupero. Rimboccarsi le maniche, facendo la conta di chi è ancora sano. Alla pausa mancano ancora quattro partite e non è il momento di mollare. La sfortuna per gli stop di Insigne, Fabian Ruiz e soprattutto Koulibaly. Ma anche l'incapacità di gestire la spinta finale del Sassuolo. Il Napoli di Spalletti pareggia 2-2 al Mapei Stadium , dopo essere stato in vantaggio di due gol (non accadeva dal 2015 ai campani), e vede avvicinarsi le milanesi in classifica., fino a rischiare addirittura di subire il terzo gol nel recupero. Rimboccarsi le maniche, facendo la conta di chi è ancora sano. Alla pausa mancano ancora quattro partite e non è il momento di mollare.

Voto 4...al Torino dell'ingenuo Singo, che si fa rimontare in casa

Subito Pobega e Pjaca, sembrava una serata di festa e all'improvviso l'ingenuità di Singo, che scombussola i piani, dà fiducia all'Empoli, impaurisce i granata, rimontati nel finale fino al 2-2 di La Mantia. Il Torino di Juric non riesce ancora a fare quel passo decisivo per diventare grande. Una squadra ancora insicura, acerba, poco feroce. Diverse buone prestazioni, ma 18 punti in classifica. Ci si aspetta di più.

Voto 3...alla difesa della Lazio (29 gol subiti)

La batosta, le espulsioni, il ribaltamento, la beffa finale. In Lazio-Udinese 4-4 abbiamo visto di tutto. Ma quello che rimane è un solo punto per una Lazio decisamente incerta, tradita da una fase difensiva per certi versi imbarazzante. Dopo il poker di Napoli, ecco altri quattro gol dall'Udinese: fanno 29 reti incassate nel torneo, meno solo di Salernitana e Spezia. Maurizio Sarri sta tentando di cambiare filosofia, ma i risultati per adesso non convincono. E a Roma viene segnalato un Lotito alquanto nervoso...

Voto 2...alla Samp da trasferta, sempre vulnerabile

Fiorentina 3, Sampdoria 1. Ottavo ko stagionale per una Sampdoria molto lontana da quella parola chiamata "continuità". La squadra di D'Aversa in trasferta continua ad incassare gol e a perdere le partite, cancellando quanto di buono riesce ogni tanto a fare in casa. I blucerchiati non hanno ancora assimilato i dettami tattici del tecnico e anche a Firenze hanno concesso troppo. Vulnerabile, fragile, debole.

Voto 1...al Genoa di Shevchenko, inadatto alla Serie A

Pur tenendo i considerazioni i troppi infortuni, da Destro a Caicedo, da Criscito a Maksimovic, non possiamo che annotare la difficoltà cronica in cui vive il Genoa e l'arduo compito che ha accettato Shevchenko: risollevare le sorti di una squadra al momento inadatta alla Serie A, per elementi a disposizione e basi tecniche. La zona salvezza non è distante, ma la formazione ligure ha problemi in ogni reparto, fatica a rendersi pericolosa e ha vinto solo una volta in 15 giornate, a settembre contro il Cagliari. Panico.

Voto 0...al calendario, che provoca troppi infortuni

L'elenco è sconfinato e i signori Kjaer, Koulibaly ed El Shaarawy sono solo gli ultimi di una lista infinita che comprende Chiesa, Danilo, De Vrij, Pereyra, Rebic, Pellegrini, Giroud, Arnautovic, Darmian, McKennie e tanti altri. La Serie A perde pezzi su pezzi, flagellata dai troppi impegni e da un calendario folle, in cui si gioca troppo e in cui la Nazionale aumenta ulteriormente viaggi, carichi, allenamenti e partite.Non ci siamo, non è spettacolo, ma lotta alla sopravvivenza. E ne risente proprio il livello tecnico, visto che le squadre iniziano ad essere stanche e con rose ridotte da sempre più problemi muscolari e traumi. Possibile che nessun organo se ne accorga e proponga rimedi?

