16agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Ibra: "Al Milan per tutta la vita e voglio lo Scudetto" 14 ORE FA

Voto 10...all'Inter di Inzaghi, solida e anche bella da vedere

Probabilmente la miglior esibizione della stagione, pur senza De Vrij e Darmian, e con Lautaro tenuto in panchina 90 minuti a scopo precauzionale. L'Inter di Simone Inzaghi riconferma le sue ambizioni con un rotondo 0-3 in casa della Roma. All'Olimpico tutto è andato secondo i piani contro l'ex Mourinho: i nerazzurri hanno concesso pochissimo, hanno mantenuto il possesso, verticalizzato nei momenti giusti e hanno colpito (non un caso) proprio con i tre sostituti di Lukaku (Dzeko), Hakimi (Dumfries) ed Eriksen (Calhanoglu). Campioni d'Italia lanciati verso il bis, difficile pensare di poterli esautorare.

Voto 9...all'Atalanta, che inizia a pensare in grande

Da 2-1 a 2-3, a Napoli, con autorità e consapevolezza. L'Atalanta, quarta a quattro punti dalla vetta inizia giustamente a pensare in grande. Un pareggio a San Siro contro l'Inter, una vittoria allo Stadium in casa della Juventus, un successo al Maradona: tre indizi fanno una prova. La squadra di Gasperini ha fatto uno scatto in avanti, soprattutto dal punti di vista mentale, e non ha intenzione di lasciare il treno di testa. Considerando che solitamente la Dea viene fuori e alza i ritmi nel girone di ritorno, per le avversarie deve scattare un campanello d'allarme. In casa bergamasca, dopo tanti applausi e tante soddisfazioni, pare esserci davvero voglia di alzare un trofeo.

Voto 8...alla pazzesca rimonta del Verona nel derby veneto

L'incredibile al Penzo. L'Hellas Verona, per la prima volta nella sua storia, vince una partita di Serie A in rimonta dopo essere stata in svantaggio di tre gol. Da 3-0 arancioneroverde a fine primo tempo, al 3-4 finale. Dalla caduta al trionfo, dalla palude della Laguna alla terraferma dell'impresa. Il Verona, guidato dalla fame di Tudor e dalle prodezze di Giovanni Simeone (stupendo il gol vittoria), sale a 23 punti in classifica e si regala una nuova grande giornata da iscrivere all'album dei ricordi più belli. Wow.

Voto 7...al Milan e alla Juventus, vittorie "facili" ma che hanno un significato (diverso)

Due successi che hanno un peso specifico fondamentale. Diverso, ovviamente, considerando la situazione di classifica di Milan e Juventus. I rossoneri hanno regolato la Salernitana a San Siro, senza faticare e tenendo a riposo Ibrahimovic in vista della sfida decisiva di Champions al Liverpool, e si sono ripresi la vetta della classifica. I bianconeri hanno avuto la meglio sul Genoa (27 tiri a 0) e, pur sprecando tanto, hanno dato continuità al successo di Salerno. Ora sono quinti, a meno 11 dal Milan e a meno 7 dall'Atalanta, quarta in graduatoria. Le prossime giornate ci diranno se e quali margini ci saranno per la squadra di Pioli per puntare davvero allo Scudetto e per la squadra di Allegri di aspirare almeno a un piazzamento Champions.

Voto 6...al Sassuolo, salvato da un grande Raspadori

Recuperati i gol di Manaj e Gyasi, dopo quelli di Fabian Ruiz e Mertens. Seconda rimonta in quattro giorni per il Sassuolo: dal Napoli allo Spezia, con le stesse modalità. Prima parte di gara molto distratta, concedendo troppo, creando poco davanti. Finale di gara in trincea, furenti e determinati tutti i ragazzi di Dionisi, con la voglia di riprendersi in mano la partita. Stavolta ci ha pensato Giacomo Raspadori, subentrando dalla panchina, che è tornato al gol dopo oltre tre mesi. Un punto guadagnato, anche se resta la sensazione che a questo Sassuolo manchi un po' di costanza di rendimento, non tanto in generale, proprio all'interno del match.

Voto 5...al Bologna, steso in casa da una bella Fiorentina

Una bella Viola (voto 8) vince al Dall'Ara e stacca proprio gli emiliani in classifica. Era "il derby" tra due delle sorprese più belle di questo campionato e le attese non sono state tradite. Un bel match, giocato a viso aperto e indirizzato verso Firenze da una squadra nel complesso superiore. Italiano batte Mihajlovic, a cui mancava Arnautovic. Un minimo alibi in una sconfitta che lascia ben pochi rimpianti. Il Bologna ha giocato peggio e ha perso. Testa bassa e ripartire.

Voto 4...all'inesperienza del Venezia, emersa in una sola partita

Se da un lato abbiamo esaltato la grande rimonta dell'Hellas, dall'altra dobbiamo constatare il crollo del Venezia. Dopo un primo tempo fantastico, in cui i gol di Ceccaroni, Crnigoj ed Henry avevano legittimato una meritata supremazia, la squadra di Zanetti è stata travolta dalla furia veronese, peccando (e non poco di inesperienza). Un rigore regalato (con annessa espulsione), un autogol (Henry, il suo secondo in questo campionato) e poi troppa libertà a Simeone, che ha completato l'opera. I tanti giovani in campo, inesperti per partite come queste, possono in parte spiegare questa sconfitta. Per come si era messa, un vero rammarico per i lagunari.

Voto 3...alla Salernitana, immersa nel caos

Una squadra demotivata, molle, poco incline al sacrificio, con troppi punti di domanda, a partire da Ribery e Simy. La Salernitana di Colantuono si è consegnata al Milan e ha accettato la sconfitta, senza minimamente pensare a modificare le sorti di un match facile da pronosticare. La società campana, in attesa delle offerte vincolanti e di sistemare una situazione gestionale ancora precaria, pare vivere nel caos. E questo caos si riflette nelle prestazioni di una squadra confusa e infelice. Impensabile la salvezza in queste condizioni.

Voto 2...alla Sampdoria, che non ha identità

Dopo il 3-1 subito dalla Fiorentina, ecco quello della Lazio. Squadre superiori, certo,ma non così superiori da passeggiare su quello che resta della Sampdoria. Il trapasso da Ranieri a D'Aversa non è ancora stato metabolizzato dalla formazione blucerchiata, che ora deve affrontare un derby da brividi contro il Genoa, terz'ultimo a soli cinque punti di distanza dalla Doria. La Samp attuale non ha identità, subisce troppo (32 reti, record storico negativo per i liguri a questo punto del torneo) e ha smarrito la vena realizzativa di due giocatori esperti come Caputo e Quagliarella. Tradotto in parole povere: non funziona nulla e continuare in questo modo pare davvero proibitivo.

Voto 1...alla Roma di Mourinho, surclassata dall'Inter

Ne abbiamo già parlato più volte. Gli infortuni e le squalifiche sono un alibi, ma l'atteggiamento della squadra così importante non può essere quello visto contro l'Inter. Il Napoli, ad esempio, pur privo della sua colonna centrale (Koulibaly, Anguissa, Ruiz, Insigne, Osimhen) ha lottato e si è giocato fino alla fine il match con l'Atalanta, perdendo di misura. La Roma contro i nerazzurri non è nemmeno scesa in campo. C'é modo e modo di perdere. E oggi la squadra giallorossa è settima in classifica e con otto punti in meno rispetto a un anno fa.

Voto 0...al Genoa, troppo brutto per essere vero

0 tiri, 0 idee, 0 attaccanti decenti, 0 effetti positivi nel cambio Ballardini-Shevchenko. Prestazione che definire "deludente" pare un eufemismo quella del Genoa allo Stadium. La Juventus ha vinto 2-0,ma senza le parate di Sirigu e gli sprechi degli attaccanti bianconeri, sarebbe potuta finire molto peggio per il Grifone. Con questo andamento si retrocede in Serie B. Derby con la Samp, Salernitana, Lazio e Atalanta prima di Natale: se non si inverte la rotta, sono guai seri.

Mihajlovic: "Ibra, Djokovic: se vieni dalla povertà, diventi cattivo"

Serie A Derby epico a Venezia: il Verona rimonta dal 3-0 al 3-4! 21 ORE FA