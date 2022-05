Lazio-Sampdoria, match valido per la 36esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Patric e Luis Alberto. La gara è stata arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia. Con questo risultato la Lazio ritrova il successo casalingo consolidando il quinto posto in classifica, mentre la Sampdoria è più che mai invischiata nella lotta per evitare la retrocessione nella serie cadetta. È stata una notte magica per i due marcatori: Patric trova il suo primo gol in Serie A, Luis Alberto ritrova lo smalto perduto.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (78’ Hysaj), Acerbi, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (66’ Leiva), Luis Alberto (77’ Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (83’ Romero)

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby (78’ Askildsen), Vieira, Rincon (86’ Trimboli), Sabiri (69’ Damsgaard); Caputo (69’ Quagliarella)

Gol: 40’ Patric, 59’ Luis Alberto

Assist: Luis Alberto; Lazzari

Ammoniti: Hysaj; Vieira

La cronaca in 5 momenti chiave

Minuto 4: LAZIO PERICOLOSA! Corner tagliato di Luis Alberto che cerca la porta: Audero si salva anche con l'aiuto della traversa. Brivido per la Samp.

Minuto 40: GOOOOL!! GOOOL!!! Incornata di PATRIC su imbeccata manco a dirlo di Luis Alberto su punizione!!! 1-0 LAZIO!!!

Minuto 58: GOOOOOOL!! GOOOOl!! CHE HA FATTO LUIS ALBERTO!!! Dribbling di suola su Audero e deposito a porta vuota!! Con calma olimpica!!! 2-0!! Assist di Lazzari!

Minuto 71: AUDERO!!! Si salva su diagonale di Immobile, mandato in porta da Luis Alberto!

Minuto 89: PALO DI QUAGLIARELLA!!!! In estirada su assist di Bereszynski!!!

MVP

LUIS ALBERTO - Giocasse sempre così, sarebbe da Manchester City. Uomo vitruviano della Lazio, indica la via ai compagni di squadra poi si mette in proprio e autografa uno dei gol più belli della Serie A 2021/2022. Luis Alberto da Vinci.

Promosso

PATRIC – Notte magica del suo primo gol in Serie A, a coronamento di una prestazione gagliarda.

Bocciato

Ciro IMMOBILE - Per una sera è attore non protagonista: Audero fa buona guardia su di lui.

Da Vieri-Totti a Immobile-Joao Pedro: Italia, che crollo in attacco!

