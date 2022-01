Federico Chiesa, che si è presentato questa mattina in stampelle al JMedical lesione del legamento crociato anteriore. Per lui, intervento chirurgico e stagione finita. La settimana che porta alla Supercoppa italiana contro l'Inter si apre con una pessima notizia per la Juventus., che si è presentato questa mattina in stampelle al JMedical dopo essere uscito malconcio dall'Olimpico , ha riportato laPer lui, intervento chirurgico e stagione finita.

Lesione del legamento crociato anteriore (Comunicato Juventus)

Un problema molto serio, che andrà a condizionare anche la Nazionale, impegnata a fine marzo negli spareggi per andare , impegnata a fine marzo negli spareggi per andare al Mondiale in Qatar . Appena rientrato dopo un lungo stop, Chiesa si era subito confermato l'uomo a cui la Juve poteva aggrapparsi per continuare a lottare per un posto in Champions League. Gol e assist contro Napoli e Roma, per ribadire la sua forza brutale. Un bel guaio per Allegri in prospettiva, ma anche nell'immediato.

Il comunicato della Juventus

"Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

E quella clausola con la Fiorentina?

Secondo quello che riporta Andrea Giannattasio della "Nazione", a meno che la Juventus non trovi spazio tra le prime 4 in campionato, il riscatto di Chiesa da parte della società bianconera non sarà "automatico". Questo perché la clausola era legata al conseguimento di una di queste tre condizioni: almeno 10 gol in stagione, almeno 10 assist, piazzamento della squadra tra le prime 4 in classifica.

Però, come conferma TuttoSport, anche se non venisse raggiunto nessuno di questi obiettivi, il problema non si porrebbe. Oltre all'obbligo di riscatto, tra le clausole del prestito di Chiesa alla Juve c'è anche il diritto in favore dei bianconeri, cui basterà versare ulteriori 40 milioni nelle casse della Fiorentina (più altri 10 eventuali in caso di raggiungimento di alcuni bonus).

