Il mondo del calcio sta provando a gestire le ore complicate che ormai da giorni falcidiano, inevitabilmente, anche la vita dei club. Nonostante le percentuali altissime in generale e la quasi totalità di vaccinazioni tra i professionisti, la pandemia non accenna a dare tregua con tantissimi casi di positività al covid. Una situazione che ha portato il presidente federale Gabriele Gravina a un colloquio con il Premier Mario Draghi. Sul tavolo anche l’ipotesi di due settimane di stop, con un Draghi che si è detto "preoccupato" ma che al momento non ha imposto nessun veto alla Lega Serie A.

Una Lega che invece vuole continuare, sottolineando la difficoltà in caso di stop nella gestione del calendario e al lavoro proprio insieme a governo e regioni per provare a uniformare gli interventi delle ASL locali, autrici nell’ultima giornata di campionato di provvedimenti che hanno fatto saltare 4 partite e che , sottolineando la difficoltà in caso di stop nella gestione del calendario e al lavoro proprio insieme a governo e regioni per provare a uniformare gli interventi delle ASL locali, autrici nell’ultima giornata di campionato di provvedimenti che hanno fatto saltare 4 partite e che quasi certamente ne faranno saltare anche 3 nella giornata di domenica 9 gennaio

Per ora dunque l'orientamento dei club è quello di non fermarsi e di andare avanti, con la consapevolezza però che altri scenari potrebbero prodursi visti i dati dell'avanzamento della pandemia. Tra alcune possibilità il ritorno di match a porte chiuse nel giro del prossimo mese se le cose non dovessero migliorare.

Il comunicato della Lega Serie A al termine dell'assemblea

La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega. Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da covid-19 nelle squadre.

Le Società si ritroveranno settimana prossima per approfondire la situazione dei diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa, punto previsto dall'ordine del giorno della riunione.

