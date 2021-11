A due giorni dall'impresa di Madrid contro l'Atletico, Stefano Pioli ha ufficialmente firmato il suo secondo rinnovo con il Milan. La nuova scadenza è fissata al giugno 2023 (con opzione per il 2024) e ingaggio di 3 milioni più bonus. Un appuntamento che era stato rinviato di qualche giorno per attendere l'arrivo di Ivan Gazidis, tornato da New York. L'amministratore delegato rossonero ha fatto gli onori di casa assieme al presidente Scaroni, Paolo Maldini e Frederic Massara. Sul profilo Twitter del club è apparso poco dopo le 10 il post "È quasi l'ora di una pausa caffè. Vi unite a noi?” per anticipare l'ufficialità in pieno "stile Pioli". Ormai celebre tra i tifosi rossoneri la sua tazzina di caffè pre-partita. . La nuova scadenza è fissata al giugno 2023 (con opzione per il 2024) e. Un appuntamento che era stato rinviato di qualche giorno per attendere l'arrivo di Ivan Gazidis, tornato da New York. L'amministratore delegato rossonero ha fatto gli onori di casa assieme al presidente Scaroni, Paolo Maldini e Frederic Massara. Sul profilo Twitter del club è apparso poco dopo le 10 il post "È quasi l'ora di una pausa caffè. Vi unite a noi?” per anticipare l'ufficialità in pieno "stile Pioli". Ormai celebre tra i tifosi rossoneri la sua tazzina di caffè pre-partita.

Stefano Pioli, Ivan Gazidis e Paolo Maldini Credit Foto Eurosport

Le prime parole di Pioli

"Esultanza con Messias? L'ultima foto è la più fresca, la più bella perché è l'ultima ma mi auguro che dopo questo momento ce ne siano tante altre. Vogliamo essere ambiziosi e costruire qualcosa di importante. Coro 'Pioli is on fire'?: E' una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro. Quel coro è nato l'anno scorso sul pullman con la squadra in maniera spontanea, i tifosi lo hanno ripreso".

L'avventura di Pioli al Milan

L'allenatore parmense, 56 anni, ha preso in mano il club nell'ottobre del 2019. La precedente estensione del contratto (anch'essa annuale) è avvenuta nel luglio 2020 alla vigilia del match contro il Sassuolo, proprio come questa volta (i rossoneri ospiteranno la squadra allenata da Dionisi domenica a San Siro). Pioli da tecnico del Diavolo ha giocato per ora 106 partite, vincendone 61. I pareggi sono stati 25 e le sconfitte 20. La media punti generale è di 1,96 a partita. Per quanto riguarda le apparizioni in campo europeo, i risultati con Pioli sono di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Pioli: "Messias è da Milan, non è qui per caso"

