Juventus e altri 10 club di Serie A. A renderlo noto è stata proprio la società bianconera, una delle squadre su cui avevano poco chiari anche quello che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero. Come detto, la Juventus non era l'unica squadra indagata: nel mirino anche il Napoli per il colpo Osimhen o l'Inter per la cessione di Pinamonti al Genoa, per un totale di È da considerarsi conclusa l’indagine sulle plusvalenze riguardante lae altri 10 club di Serie A. A renderlo noto è stata proprio la società bianconera, una delle squadre su cui avevano aperto un'inchiesta la Consob e la Covisoc per conto della FIGC, per un ammontare di 282 milioni di plusvalenze sospette . Tra gli affari consideratianche quello che ha portatoin bianconero. Come detto, la Juventus non era l'unica squadra indagata: nel mirino anche il Napoli per il colpo Osimhen o l'Inter per la cessione di Pinamonti al Genoa, per un totale di 62 operazioni controllate al microscopio . Ora l'indagine è finita e le società potranno articolare le proprie difese.

Il comunicato della Juventus

Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica di aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 10 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali, una “Comunicazione di conclusione delle indagini” dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze, in seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C., per l’ipotizzata violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si precisa che l’atto notificato, riguardante taluni trasferimenti perfezionati negli esercizi 2018/19, 2019/20 e 2020/21, non costituisce esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale. La Società potrà ora avere accesso agli atti e articolare le proprie difese nei termini previsti dal codice, confidando di poter dimostrare la correttezza del proprio operato.

Non resta che aspettare che tipo di epilogo potrà dare questo tipo di indagine. Gravina aveva chiesto di temporeggiare prima di effettuare dei giudizi. Le parti in causa si erano dichiarate tutte innocenti, avendo seguito scrupolosamente le regoli vigenti in materia.

