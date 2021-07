Il match contro il Cesena di oggi è stato un buon banco di prova per i giovani della Juventus. Diversi si sono fatti notare tra cui Koni De Winter, capitano della primavera nella scorsa stagione e marcatore del vantaggio juventino. Prova di rilievo anche per Filippo Ranocchia in mediana, classe 2001. Felix Correia ha già rubato l'occhio a molti, ma è destinato al prestito per aumentare esperienza magari in una massima serie.

Gianluca Frabotta Credit Foto Getty Images

Ci sono anche delle note stonate nella giornata bianconera. Allegri non ha gradito i ritardi in allenamento di Frabotta, Fagioli e Di Pardo e li ha esclusi dalla sfida della Continassa. Un segnale forte del tecnico rivolto soprattutto ai ragazzi provenienti dalle giovanili. Vedremo se ritroveranno un posto da titolari già nella prossima amichevole.

