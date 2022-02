In attesa della piena disponibilità del neoacquisto Sebastian Giovinco, la Sampdoria supera "all'inglese" l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, a digiuno di vittorie, ora, da nove partite. Gara decisa da una splendida doppietta di Fabio Quagliarella (arrivato a 100 reti in maglia blucerchiata), ispirato da Candreva e Bereszynski. Finisce 2-0: doriani che provano a chiamarsi fuori dalla zona retrocessione più tumultuosa salendo a 26 punti. Empoli che resta, invece, a quota 31.

Il tabellino

SAMPDORIA-EMPOLI 2-0

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (70' Augello); Thorsby, Ekdal (86' Ronaldo Vieira), Candreva; Sabiri (69' Rincon); Quagliarella (61' Conti), Caputo. All.: Giampaolo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi (78' Cacace); Zurkowski (63' Bandinelli), Asllani, Benassi (63' Henderson); Bajrami (75' Di Francesco); Cutrone (63' La Mantia), Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Gol: 14' e 29' Quagliarella (S).

Assist: Candreva (S, 1-0), Bereszynski (S, 2-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Bajrami, Bereszynski, Asllani, Ekdal, Candreva, Conti.

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

7' - ZURKOWSKI! Girata sottoporta in anticipo sul compagno Pinamonti e su assist basso di Cutrone: palla alta, ma che brivido per la Samp!

14' - GOL DELLA SAMPDORIA CON QUAGLIARELLA! Sugli sviluppI di un corner battuto corto da Candreva sulla destra, il bomber blucerchiato s'impossessa del pallone in area, Viti tarda in uscita e il diagonale basso è i imparabile per Vicario: 1-0!

20' - CANDREVA! Controllo e destro quasi a fondo campo su suggerimento di Quagliarella. Palla alta di pochissimo e calcio d'angolo per la Samp.

23' - ZURKOWSKI DENTRO BENISSIMO PER BAJRAMI! Il trequartista svizzeo-albanese ritarda nella conclusione e finisce par calciare in bocca a Falcone. Occasionissima per l'Empoli!

29' - GOL DELLA SAMPDORIA, ANCORA CON QUAGLIARELLA! Candreva apre sulla destra per Bereszynski, che mette basso a centro area: Quagliarella stoppa e gira in fondo al sacco beffando Romagnoli e Vicario: 1-0!

24' - CAPUTO LANCIATO DA SABIRI! Mancino potente, respinto in corner da Vicario.

72' - CHE RISCHIO PER LA SAMP! Assist basso a centro area di La Mantia, Bereszynski non benisimo nel controllo e Bandinelli, a rimorchio, conclude di poco a lato.

73' - CROS MORBIDO DALLA SINISTRA DI BANDINELLI! Colpo di testa di La Mantia sul secondo palo con palla che rimbalza su Colley. Per i giocatori dell'Empoli sul braccio del gambiano, per l'arbitro sul petto. Nessun rigore.

MVP

Quagliarella. Era da marzo 2020 che non andava a segno con doppietta in Serie A. Due colpi da maestro che hanno steso l'Empoli: il "vecchio leone" ruggisce ancora. Eccome.

Fantacalcio

PROMOSSO - Falcone. Sta ancorando in panchina Audero, inizialmente sostituito per ovviare a problemi fisici dell'ex Juve e Venezia. Ora, il portiere romano prodotto del settore giovanile blucerchiato, non si lascia sfuggire un pallone ribaltando le gerarchie d'organico.

BOCCIATO - Romagnoli. In netto ritardo in occasione del 2-0 di Quagliarella. Appare costantemente distratto al centro della difesa empolese.

